Neues Online-Tool All4Roof macht Dachplanung digital

2022-01-27

Wienerberger launcht österreichweit das erste digitale Dachplanungstool: All4Roof unterstützt Dachdecker bei der sicheren und schnellen Planung sowie Kalkulation kompletter Dachsysteme. In nur wenigen Schritten liegt ein fertiges Angebot inklusive benötigtem Material, Mengenangaben und relevanten Zubehörteilen vor. Die Nutzung ist kostenfrei und ab sofort möglich.

Wienerberger nimmt hinsichtlich Digitalisierung eine Vorreiterrolle innerhalb der Baubranche ein und hat diese mit der Einführung unterschiedlichster Anwendungen wie der Produktfinder-App, Online-Bestellung-Tool, 3D-Visualisierung von Dächern und Häusern oder der Möglichkeit, Baupläne mittels VR-Brille digital zu erleben, mehrfach unter Beweis gestellt.

Nun folgt mit dem digitalen Dachplanungstool All4Roof der nächste Clou in der Unterstützung von Partnerunternehmen: Das neue Service macht es Dachdeckern möglich, ein Dach auf Knopfdruck schnell und einfach zu planen, zu berechnen und zu kalkulieren. In nur wenigen Minuten lassen sich so exakte Angebote für Kunden erstellen.



Dachplanung mit wenigen Klicks

Lange Anfahrtszeiten zur Baustelle, Wartezeiten für den Kunden und mühsame und langwierige Kalkulationen gehören nun der Vergangenheit an: die Dachplaner können den kompletten Planungs-, Angebots- und Bestellprozess völlig digital und mit wenigen Klicks erledigen. Wienerberger nimmt damit abermals eine Vorreiterrolle in der Baubranche ein.“



All4Roof erleichtert tägliche Arbeitsroutine von Dachdeckern

Was früher einen manuellen Planungsaufwand von mehreren Stunden bedeutete, reduziert sich dank All4Roof auf ein Minimum: Nach der kostenlosen Registrierung gibt der Dachdecker zu Beginn eines neuen Projekts dessen Adresse im Tool ein, um eine Google Maps-Ansicht zu erhalten. Ein großer Vorteil, denn dank der Schnittstelle zum Online-Kartendienst müssen Standortdaten zur Schnee- und Windsicherungsberechnung nicht manuell eingegeben werden, dies geschieht nun völlig automatisch. Anschließend kann der Nutzer alle relevanten Parameter wie z. B. die zutreffende Dachform, Abmessungen und Ausführungsvarianten eingeben und die Berechnung mit dem gewünschten Dachziegelmodell und dem entsprechenden keramischen und nicht-keramischen Zubehör abschließen.

Dabei filtert All4Roof u. a. automatisch jene Dachziegel heraus, die für die eingegebene Dachform verwendbar sind. In nur wenigen Minuten ist die Dachgeometrie definiert und das Material berechnet. Der Dachdecker erhält zum Schluss nicht nur eine exakte Mengenauflistung des benötigen Materials und Zubehörs, sondern auch gleich ein fertiges Angebot für seinen Kunden. Zudem verfügt das Tool über eine Anbindung zu Z-Kalk, einer etablierten Kalkulationssoftware.



Alle Infos über All4Roof finden Sie hier: https://www.wienerberger.at/all4roof.html