Neues Edelstahl-Presssystem Geberit Mapress Therm

2024-02-02

Mit dem neuen Edelstahl-Presssystem Geberit Mapress Therm hat Geberit zwei elementare Eigenschaften bestehender Systeme zusammengeführt. In Kühlanlagen und Heizungssystemen ist Kondensat oder Feuchtigkeit an Rohrleitungssystemen nicht immer vermeidbar. Mapress Therm bietet Installateuren und Betreibern für diese Situationen eine wirtschaftliche Lösung mit sehr hoher Korrosionsbeständigkeit. Die bewährte Pressverbindungstechnik von Mapress gewährleistet zudem sichere Verbindungen und eine einfache Verarbeitung. Das System ist ab 1. April 2024 verfügbar.

Das neue Edelstahl-Presssystem Geberit Mapress Therm ist gleichzeitig wirtschaftlich und korrosionsbeständig.

Fotos: Geberit

Das niedrig legierte Systemrohr des neuen Presssystems Geberit Mapress Therm besteht aus CrTi Edelstahl 1.4520. Das System ist für Einsatzbereiche beim Heizen und Kühlen geeignet, bei denen mit Feuchtigkeitseinwirkungen von außen zu rechnen ist, zum Beispiel durch Kondenswasser und Putzwasser. Hauptanwendungsbereiche sind folglich geschlossene Kühl- und Heizungskreisläufe mit und ohne Frostschutzmittel sowie Solar-, Fernwärme- und Druckluftanwendungen. Geberit Mapress Therm ist für die unterschiedlichsten Temperaturbereiche einsetzbar: zum Beispiel in Verbindung mit den passenden blauen FKM-Dichtringen auch für Solarthermieanlagen zwischen -25 und 180 Grad Celsius.Das neue Rohrleitungssystem wird mit den gleichen Installationsroutinen verarbeitet wie das milliardenfach bewährte Mapress Pressverbindungssystem. Die bestehenden Geberit Mapress Pressbacken, Schlingen und Pressgeräte können auch für Mapress Therm weiter benutzt werden, neue Werkzeuge sind nicht notwendig.Die Systemrohre von Geberit Mapress Therm sind durch die aufgedruckte orangefarbene Linie, die Bezeichnung NPW (Non-Potable-Water) sowie das Nichttrinkwasser-Symbol – ein durchgestrichener Wasserhahn einfach und klar erkennbar.Mapress Therm Fittings besitzen einen Pressindikator, der erst nach der korrekten Verpressung leicht zu entfernen ist. Unverpresste Verbindungen sind so schon vor der Druckprobe klar sichtbar. Der Konturdichtring bietet zusätzliche Sicherheit zum Pressindikator. Aufgrund seiner speziellen Kontur sind unverpresste Verbindungen bei der Druckprobe undicht. So werden spätere Schäden während des Betriebs verhindert.Das vielseitige neue System Geberit Mapress Therm steht in allen gängigen Dimensionen von d15 bis d108 mm zur Verfügung. Dem Verarbeiter bietet sich ein breites Sortiment an Fittings und Übergängen für Kühlung und Heizung. Alle wichtigen Unterlagen wie Ausschreibungstexte, Produktflyer und Sortimentsübersicht sind ab sofort verfügbar. Die BIM-Daten für das System wurden bereits im Katalog-Modul des Geberit BIM Plug-ins integriert.Weitere Informationen zu Geberit Mapress Therm auf www.geberit.at/mapress-therm