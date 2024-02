Neuer Geschäftsführer bei Winkhaus Austria

2024-02-20

Am 1. Januar 2024 hat Otmar Zeintl (51) die Geschäftsführung von Winkhaus Austria übernommen. Sein Vorgänger Clemens Moers geht nach fast 30-jähriger Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand.

Erfahrener Branchenkenner

Unter der Leitung von Clemens Moers hat sich die österreichische Tochtergesellschaft mit Sitz in Grödig innerhalb von zwei Jahrzehnten erfolgreich vom Produktionsstandort zur internationalen Vertriebsgesellschaft entwickelt. Mit der breiten Winkhaus Produktpalette, die von Fensterbeschlägen über Schließsysteme bis hin zu Sicherheits-Tür-Verriegelungen reicht, und einem umfangreichen Serviceangebot beliefert und betreut Winkhaus Austria Kunden in fünfzehn Ländern Mittel-, Süd- und Südosteuropas.Otmar Zeintl verfügt über langjährige Erfahrung in Industrie und Handel. Er schätzt die Werte und das positive Arbeitsklima traditionsreicher Familienunternehmen. Angesichts der Veränderungsprozesse, vor denen die gesamte Baubranche steht, blickt er optimistisch in die Zukunft: „Winkhaus Austria ist gut aufgestellt und wir sind bereit für die kommenden Herausforderungen.“Besonders am Herzen liegt Otmar Zeintl die partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Kundinnen und Kunden. In diesem Sinne setzt er sich konsequent für die Fortführung der bewährten Tradition von Winkhaus Austria ein. Sein vorrangiges Ziel ist es, bestehende Partnerschaften zu stärken und langfristige Beziehungen weiter auszubauen.

Otmar Zeintl (rechts) tritt als Geschäftsführer von Winkhaus Austria die Nachfolge von Clemens Moers an.

Bild: Winkhaus

