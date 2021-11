Neue Version SUCCESS X 2022

2021-11-08

Die Neuerungen beinhalten umfangreiche Anpassungen zur Umsetzung der neuen ÖNORM A2063:1+2:2021 sowie eine App für NEVARIS Inform, die in Success X integrierte CRM-Lösung von NEVARIS.



Neuerungen zur Umsetzung der ÖNORM A2063:1+2:2021

Mit der Version Success X 2022 ist es nun möglich, alle LV-Arten der Önorm zu exportieren. Das nach der neuesten ÖNORM (Version 2021) erstellte Abrechnungs-LV enthält nun die Änderungshistorie aller Zusatzangebots- und Vertragsanpassungs-LVs, zu bearbeiten in einer neu gestalteten Nachtragsverwaltung. In der Mengenermittlung können nun auch die Korrekturdaten per Datenträger (ONRE) ausgetauscht werden.

Außerdem können nun beim Bearbeiten eines Leistungsverzeichnisses Kennwerte verwendet werden. Somit können mit dem Leistungsverzeichnis neben beliebig vielen Informationen zu Parametern aus verschiedenen Kategorien, wie z.B. Flächen- und Rauminhalten oder Stoffgruppen, auch Hinweise zu den IFC-Referenzen eines BIM-Modells übergeben werden. Damit sind die Informationen aus den Kennwerten nicht mehr wie bisher nur im Text der Position enthalten, sondern stehen nun auch für eine weitere Bearbeitung als Daten zur Verfügung.

Neue NEVARIS Inform-App

Mit der Ergänzung der CRM-Lösung NEVARIS Inform um eine App hat der Success X-Anwender alle wichtigen Dokumente und Daten zu Geschäftspartnern, z.B. Anschrift, Gewerk, Branche und Ansprechpartner oder Verträge mobil an einer zentralen Stelle verfügbar und kann unterwegs unkompliziert Kontakt aufnehmen, zu Geschäfts- und Projektadressen navigieren oder Informationen abrufen und eingeben. Kontaktdaten, Ereignisse und Dokumentationen können nun ortsunabhängig und live gepflegt, ergänzt und abgerufen werden.

Mehr Informationen finden Sie unter www.success-x.at