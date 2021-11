Schlank und intelligent: Neue ALVA-Pollerleuchten mit DALI-Melder

2021-11-08

Als elegante Alternative hat Hersteller ESYLUX seine Serie ALVA um schlanke LED-Pollerleuchten mit optional integriertem DALI-Bewegungsmelder erweitert. Sie haben einen Durchmesser von 100 mm, können mit Bewegungsmelder eine ganze Leuchtengruppe bewegungs- und tageslichtabhängig steuern und in Zeiten ohne erkannte Bewegung ein abgedimmtes Orientierungslicht realisieren. Die robusten Aluminium-Gehäuse sind wie bei der gesamten Serie schmutzabweisend und zusätzlich gegen salzhaltige Seeluft geschützt.

Energieeffizient für Sicherheit, Orientierung und ein repräsentatives Erscheinungsbild sorgen – das sind neben einer robusten Bauweise die wichtigsten Aufgaben einer modernen Außenbeleuchtung. Um hierfür eine besonders elegante Option zu bieten, hat ESYLUX seine Serie ALVA nun um schlanke Pollerleuchten mit optional integriertem DALI-Bewegungsmelder ergänzt.



Schlank und intelligent: Die neuen ALVA-Pollerleuchten von ESYLUX mit integriertem DALI-Bewegungsmelder.



Steuern einer Leuchtengruppe per DALI-Broadcast

Ihr Durchmesser beträgt 100 mm, ihre Höhe 700 mm. Mit Bewegungsmelder können sie im Broadcast-Betrieb eine ganze Leuchtengruppe bewegungs- und tageslichtabhängig steuern wie zum Beispiel DALI-Pollerleuchten ohne Sensorik. Weitere Pollerleuchten mit Bewegungsmelder lassen sich ebenfalls in eine Gruppe integrieren, wodurch diese auf Bewegungen in unterschiedlichen Bereichen reagieren kann. Per zusätzlich erhältlichem DALI-Aktor von ESYLUX schaltet der Bewegungsmelder bei Bedarf auch 230V-Leuchten.





Mit integriertem Bewegungsmelder können die Pollerleuchten eine ganze Leuchtengruppe steuern.

Per DALI-Aktor von ESYLUX gelingt auch das Schalten von 230V-Leuchten.

Im Anschluss an eine bewegungs- und tageslichtbedingte Vollbeleuchtung lässt sich mit dem Nachleuchten eine zeitlich begrenzte Grundbeleuchtung realisieren.

Das Orientierungslicht ermöglicht eine dauerhafte Grundbeleuchtung, wenn keine Bewegung erkannt wird und das Umgebungslicht den Helligkeitsschaltwert unterschreitet.

Optionales Orientierungslicht

Die Steuerung einer Gruppe erfolgt per DALI-Broadcast. Im Dämmerungsschaltermodus kann der Bewegungsmelder sie alternativ auch bewegungsunabhängig einschalten, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. In Zeiten ohne erkannte Bewegung ist der Melder außerdem in der Lage, für repräsentative oder Sicherheitszwecke ein abgedimmtes Orientierungslicht zu realisieren. Mit Werkseinstellungen ist der Melder sofort betriebsbereit und lässt sich anschließend mit der Fernbedienung PDi DALI oder mit ESY-Pen und ESY-App individuell parametrieren.Die neuen ALVA-Pollerleuchten sind anthrazitfarben, wahlweise in 3000 K oder 4000 K erhältlich sowie mit opaler oder transparenter Diffusoroberfläche. Ihr Stoßfestigkeitsgrad beträgt IK09, die Schutzart IP65, die Oberfläche ist pulverbeschichtet und gegen salzhaltige Seeluft geschützt. Auch chemische Lösungsmittel können ihr nichts anhaben, wodurch sich Graffiti und andere hartnäckige Verschmutzungen leicht entfernen lassen.

