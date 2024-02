2024-02-28

Nässe-Sensoren für Dach, Wand und Boden

Das passive Monitoring-System HUM-ID hat folgende Vorteile:

Wartungsfreie Systemteile

Zeitlich nahezu unbegrenzt einsetzbar

Durchdringungsfrei

Messung/Auslesung jederzeit möglich

Keine laufenden Betriebskosten – Strom- und Batterielos

Keine Zuleitung notwendig

NEU: Die HUM- ID Dropline:

DasSystem zur Kontrolle von Nässe in Bauteilen besteht aus nur 3 Komponenten. Einfach im Einbau und kostenneutral im Betrieb, hat es sich in Deutschland zum beliebtesten kabellosen Leckageortungssystem entwickelt und ist seit 2021 in Österreich exklusiv bei der IAT GmbH erhältlich.Mitlässt sich eine effektive Nässekontrolle nahezu im gesamten Gebäude durchführen. Die Nässe-Sensoren sind Standard fürs Flachdach, als Bodensensoren lassen sie sich überall dort integrieren, wo eine Nässeprophylaxe sinnvoll ist. Und gerade im Holzbau haben die Chips eine wertvolle Schutzfunktion.Erfahren Sie mehr über die Anwendungsbereiche.Hier geht’s zur-PlanermappeDas erste aktive Sensorsystem vonDer neue kabelgebundene Sensorstandard speziell entwickelt für die hohen Ansprüche von modernen und nachhaltig entwickelten Wohngebäuden. Ab sofort exklusiv bei uns erhältlich.Ihre Ansprechpartner bei IATWir stehen für höchste Qualität und Verlässlichkeit bei der Abdichtung von Bauwerken und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, damit unsere Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partner über viele Jahre hinweg sorgenfrei leben können. Werte wie Handschlagqualität, Zuverlässigkeit, Kunden- und Teamorientierung sowie partnerschaftliches Handeln sind wichtige Bestandteile unserer Identität.