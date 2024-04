ACO WaterCycle: Nachhaltiges Regenwassermanagement

2024-04-24

Als Marktführer für Regenwassermanagement und Abwasserreinigung bietet ACO Lösungen für das Management von Oberflächenwasser. Darüber hinaus betreuen wir Projekte in der Gebäudeentwässerung und liefern Bauprodukte für den Hochbau und Tiefbau.

Ein System mit vielen Vorteilen:

COLLECT

Entwässerungsrinnen

Straßen- und Hofabläufe

Aufsätze

Schachtabdeckungen





CLEAN

Sedimentationsanlagen

Abscheider

Technischer Filter





HOLD

Blockrigolen zur Versickerung

Blockrigolen zur Retention





REUSE

Drosselsysteme

Pumpstationen





Die zunehmende Flächenversiegelung durch immer stärkere Bebauung verhindert ein natürliches Versickern von Regenwasser - Überschwemmungen und Hochwasserkatastrophen sind die Folge.Regenwasser stellt Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Architekten sowie Bauherren und Betreiber vor immer größere Herausforderungen. Ist Regenwasser zum einen ein kostbares Gut, das für Flora, Fauna und Menschen lebensentscheidend ist, birgt es zum anderen riesige Gefahren in sich.Ein nachhaltiger Ansatz, der die Natur technisch nachbildet, um das gereinigte Regenwasser vor Ort zurückgegeben:Collect, clean, hold, reuse - so nennen sich die vier Stationen des ACO WaterCycles, mit denen ACO verunreinigtes Oberflächenwasser sammelt, aufbereitet, zwischenspeichert und kontrolliert in nachgeschaltete Systeme abgibt. Durch eine effiziente Logistik und einfaches Handling der Systemkomponenten werden nicht nur Kosten und Zeit gespart, sondern auch Arbeitsabläufe optimiert.Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.aco.at/produkte/regenwasserbewirtschaftung