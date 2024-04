mydocma Plattform – Bauprojekte ganzheitlich digitalisieren

2024-04-16

mydocma Plattform – Zentraler Workspace für Bauprojekte

mydocma Plattform: Zentraler IT-Knotenpunkt statt Datensilos –

ein großer Zeitgewinn für das Daily Business

Komplexe Bauprozesse vereinfachen, Transparenz schaffen und kollaboratives Arbeiten fördern – das sind Stränge, die das Münchner IT-Unternehmen edr software auf der mydocma Plattform zusammenführt. Als zentraler Workspace konzipiert, dient sie als komfortable Managementzentrale und Single Source of Truth für Bauprozesse – über den gesamten Objektlebenszyklus hinweg. Sie hält alles bereit, was für eine produktive und zielorientierte Bearbeitung von Bauprojekten benötigt wird: Praxiserprobte Softwaremodule mit großer Funktionsvielfalt und relevante Ressourcen, wie z.B. Projekt-/Firmendaten, Pläne, Userberechtigungen, Organisationsstrukturen, Bilder, BIM-Modelle, statistische Auswertungen, etc.

Modulare Bausoftware – digitaler Werkzeugkasten aus einer Hand

Die mydocma Plattform verfügt über modulare Software, mit der sich zahlreiche Kernprozesse des Bau- und Immobiliengeschäfts abwickeln lassen – unter anderem die Dokumentation bzw. das Management von Mängeln/Abweichungen, Bauabläufen, Bildern, Brandschutzmaßnahmen, Formularen, Checklisten und Dokumenten. Die Anwendungen werden homogen verwaltet, folgen einer durchgängigen Systemarchitektur und können einfach miteinander agieren. Durch flexible Konfiguration passen sie sich an die individuellen Anforderungen der Kunden an – und dank automatisierter Datenvernetzung sind sie in jede Systemlandschaft integrierbar.



Eine Plattform – viele innovative Module: Bessere Dokumentation, automatische Workflows, schnelle Koordination & Kontrolle

Optimal angepasstes Datenmanagement mit mydocma SH – durchdigitalisierte Prozessketten über Systemgrenzen hinweg

Nahtloser & sicherer Datenaustausch mit mydocma SH

Benutzerfreundliche Web Clients – auf den Browser, fertig, los!

Mängelmanagement mydocma MM mit Planverortung: Übersichtliche Bedienoberfläche mit hohem Eingabekomfort

Schnell, einfach, effizient – Prozessoptimierung mit mydocma Modulen

Lückenlose Dokumentationen

Beschleunigte Aufgabenkoordination, Kommunikation und Kontrolle

Reibungslose Workflow-Automation ohne Medienbrüche

Perfektionierte Teamarbeit über klares Rechte- und Rollensystem

Erhöhte Transparenz durch zentralisierten Informationspool & Vorgangshistorien

Professionelle Geschäftspraxis durch Standarddokumente und einheitliche Prozesse

Mehr Termintreue durch konsequente Fristenverfolgung & Ampelsystem

Fundierte Entscheidungsfindung auf Basis von Reports und statischen Auswertungen

Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten durch Mobilität

Problemlose Einbindung von Projektbeteiligten, Nachunternehmen & relevanten Datenquellen

Potenzieller Einsatz modernster Mittel, wie 360-Grad-Bilder, BIM, KI, Robotik, Augmented Reality, etc.

Software-Service-Symbiose

In bestehenden Systemen sind bereits viele wichtige Daten vorhanden, die für Geschäftsprozesse entscheidend sind. Diese werden durch die integrative Schnittstellentechnik mydocma SH in die mydocma Plattform übernommen und automatisiert in allen relevanten Lösungen zur Verfügung gestellt. Aktualisierte Informationen fließen an die internen Systeme zurück und sorgen für flüssige Abläufe.Die mydocma Lösungen lassen sich intuitiv über moderne Web Clients bedienen. Abrufbar per Internet, mit jedem gängigen Browser − ohne Software- und Updateinstallation. Dank des responsiven Designs funktionieren sie reibungslos auf allen stationären und mobilen Endgeräten.Die edr software ist fest im Bau- und Immobiliensegment verwurzelt – sie verfügt über zwei Jahrzehnte Markterfahrung, umfassende Fach-/Branchenkenntnisse und tiefgreifendes Prozessverständnis. Für den optimalen Einsatz der mydocma Bausoftware hat sie ein Rundum-Service-Paket geschnürt – mit Support, IT-Beratung, Implementierungsworkshops, Konfigurationsservice, Review, Präsenz- und Onlineschulungen, Integrationsmanagement, Software as a Service, u.v.m.Mehr Informationen finden Sie unter www.edr-software.com oder auf unserem YouTube Kanal