MUREXIN Bodenbelagsklebstoff Quattro Floor D 444

Produktbeschreibung

Ein Multitalent: Der MUREXIN Bodenbelagsklebstoff Quattroist ein universeller Klebstoff zur Verklebung aller gängigen elastischen und textilen Bodenbeläge.Der Quattrowurde als Allround-Produkt entwickelt, das zur Verlegung aller elastischen Bodenbeläge zum Einsatz kommt. Wegen seiner Vielseitigkeit ist er stets die richtige Wahl: Ein Kleber für alle Fälle!Der Murexin Bodenbelagsklebstoff Quattroist ein sehr emissionsarmer, hochwertiger, äußerst klebstarker Multifunktionsklebstoff für elastische und textile Bodenbeläge, für homogene und heterogene PVC-Beläge in Bahnen, PVC-Designbeläge in Planken und Fliesen, Linoleumbeläge, Kautschukbeläge bis 4mm, Textilbeläge mit allen gängigen Rückenausstattungen, sowie leichte Nadelvliesbeläge. Für Fußbodenheizung und Stuhlrollenbelastung ist er geeignet. Er minimiert Schrumpf- und Resteindruck bei den Bodenbelägen und verfügt über eine harte Klebstoffriefe mit hoher Wärmestandfestigkeit und über ein schnelles Anzugsvermögen.Die Bodenlegerbetriebe werden sich über mehr Platz im Lager freuen, denn ab sofort gehören die unterschiedlichsten, angebrochenen Gebinde der Vergangenheit an – der Allround-Kleber Quattrolöst sie alle ab. Mit seinem breiten Anwendungsspektrum kommt er beim nächsten Auftrag gleich wieder zum Zug.Mehr Informationen unter www.murexin.com