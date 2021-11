Multifunktionale Lichtbänder und Lichtkuppeln

2021-11-08

Ob als gewölbte Lösung, Pultdach oder Satteldach – das maßgeschneiderte Lichtbandsystem VARIO ist leicht, robust, witterungsbeständig und thermisch effizient. Ebenso auch die Lichtkuppel-Lösungen von VELUX Commercial zur punktuellen Belichtung. Ideal für leichte Dachkonstruktionen.



Oberlichter aus Kunststoffmaterialien sind überall dort sinnvoll, wo das Tragwerk keine schweren Lasten aufnehmen kann – besonders bei Sanierungen und weit spannenden Konstruktionen. Mit konfigurierbaren Systemen aus leichten Kunststoffen für Lichtbänder und Lichtkuppeln bietet VELUX Commercial optimale Lösungen zur großflächigen Belichtung und um Tageslichtspots zu setzen.

Lichtbänder aus Polycarbonat

„VARIO Lichtbänder sind für die hohen Anforderungen von Industriegebäuden konzipiert. Die vorgefertigten Lösungen eignen sich ideal für flache und flach geneigte Dächer in industriellen und gewerblichen Anwendungen. Die Lichtbänder können individuell an die Bedürfnisse der Gebäude und deren Nutzer angepasst werden“, erläutert Eva Robertson, Produktmanagerin bei VELUX Commercial. „Neben der Versorgung mit gleichmäßig diffusem Tageslicht können VARIO Lichtbänder auch für die Komfortlüftung sowie einen zertifizierten Rauch- und Wärmeabzug (RWA) konfiguriert werden.“ Die leichten Lichtbänder aus Polycarbonat werden vor allem in Lagerhallen, Logistikzentren, Produktionsstätten, Sporthallen und Einkaufszentren eingesetzt. VARIO Lichtbänder werden vorgefertigt angeliefert, um Montagezeit und Kosten zu sparen. Sie ermöglichen ein schnelles Schließen der Gebäudehülle, so dass der Innenausbau umgehend beginnen kann. Eine Vielzahl von Verglasungsoptionen erfüllt variierende thermische und lichttechnische Anforderungen sowie Sicherheitsaspekte. Neben dem Tonnenlichtdach VARIO-Norm, stellt VARIO-Therm eine Lösung für Gebäude mit hohen energetischen Anforderungen dar. VARIO-Therm-S bietet Lichtbänder mit Pultdach- oder Satteldachaufbauten. Die Auswahl an Durchsturzsicherungen reicht von leichten, nachrüstbaren Varianten bis hin zu extrem robusten Multifunktionssystemen, die maximale Sicherheit und Schutz für Personen auf dem Dach bieten.



Einbaufertige Lichtkuppeln

Optimales Arbeitsklima für Industriebauten

Lichtkuppeln von VELUX Commercial sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen sowohl in Industrie- und Gewerbebauten als auch in öffentlichen Gebäuden gerecht zu werden. Kombiniert mit variablen Verglasungen, Aufsatzkränzen und funktionalem Systemzubehör können die Lichtkuppeln anforderungsgerecht konfigurieren werden, so dass Arbeitssicherheit, Komfortlüftung sowie Rauch- und Wärmeabzug garantiert werden. UV-beständige, hochwertige PMMA-Schalen sowie extra robuste Polycarbonat (PC)-Schalen machen die Lichtkuppeln besonders langlebig. Sie bieten Hagelschutz, Einbruchhemmung und Durchsturzsicherheit. Auch Kombinationen von PC und PMMA sind möglich.Von den vielen Vorteilen der Lichtbänder und -kuppeln profitierte auch das Unternehmen Koenig & Bauer Kammann GmbH beim Neubau eines Multifunktionsgebäudes mit Produktions-, Lager- und Büronutzung. Die Belichtung und Belüftung der neuen Halle erfolgt über zehn leichtgewichtige VARIO Lichtbänder mit Klappen und Gittern sowie 18 Lichtkuppeln, die zusätzlich benötigte Funktionen wie Rauch- und Wärmeabzug, Lüftung und Dachausstieg gewährleisten. Die vorgefertigten Systeme sorgen nun in dem Industriebau mit natürlichem, diffusem Tageslicht für optimale Arbeitsbedingungen und Sicherheit.Alle Systeme werden nach höchsten Standards gefertigt und erfüllen maximale Anforderungen an Qualität, Funktionalität und Sicherheit von industriellen und gewerblichen Objekten.