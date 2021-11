Challenge Dach – Multifunktionale Abdichtungswerkstoffe im Einsatz

2021-11-25

Ein dichtes Dach ist seit Anbeginn des Dachbaus eine Grundvoraussetzung.

Die Abdichtung eines Daches ist durch Energie- und Klimathemen in Gebäuden zu einem sehr komplexen Thema geworden. Auch die Sicherheitstechnik hat Ihren entsprechenden Platz am Dach gefunden.

Ob Photovoltaik-, Kälte-, Klima- und natürlich auch Lüftungsanlagen oder weitere relevante Anforderungen - fachgemäße Abdichtung ist eine Notwendigkeit, auch wenn unterschiedlicher Bedarf besteht. Klimarelevante Dachvarianten wie intensiv oder extensiv begrünte Dächer, aber auch ganz aktuelle Themen wie Feuchtemonitoring und Regenretention beginnen sich jetzt zu etablieren. Speziell die Wasserretention am Dach, erhöht die Anforderung an die Beständigkeit enorm. Hierbei zeigt sich, dass die Leistungsfähigkeit konventioneller Werkstoffe klare Grenzen hat.

Bei allen aufgeführten Themen sind Abdichtungswerkstoffe und Systeme gefragt, die diese Aufgaben bewältigen können. Wir von WestWood beschäftigen uns seit mehr als zwanzig Jahren mit dieser Thematik und haben mittlerweile eine sehr mannigfaltige Produktpalette dafür entwickelt.

So ist unser Abdichtungssystem auf fast allen üblichen Dachwerkstoffen anwendbar. Kunststoffbahnen wie PVC/FPO/TPO, Elastomerbitumenbahnen, Aluminiumblech, Stahlblech verzinkt, Edelstahl-, Kupfer- und Zinkblech. Hierzu bieten wir in der Grundierungsebene alle notwendigen Produkte an. Um Niveauunterschiede sowie Ausbrüche und der Gleichen entsprechend be- und überarbeiten zu können, haben wir in unseren Systemergänzungen entsprechende Materialien zur Verfügung. Auch für etwaige kleine Bausünden oder Fehler bei der Ausführung haben wir z. B. zur Gefälleherstellung die richtige Lösung parat (Wecryl 242).

Unser eigentlicher Champion der Abdichtung ist Wecryl R 230 / + R 230 thix, ein wahrhaftiges Hochleistungsprodukt. Es beginnt bei der Verarbeitungsfreundlichkeit, ist CE zertifiziert nach ETAG 005, weist hohe Flexibilität auf, Rissüberbrückung sogar bei Frosttemperaturen, ist UV- und witterungsbeständig, besitzt eine geprüfte Wurzel- und Rhizomfestigkeit gem. FLL Verfahren und nicht zuletzt ist es B roof(t1) entsprechend gegen Flugfeuer gegeprüft, um nur einige Merkmale anzuführen.

Zu den bereits erwähnten Produkten Wecryl R 230 / + R 230 thix gibt es auch saisonale Sonderprodukte, so haben wir für den Sommer Wecryl R 230 thix HT und für den Winter Wecryl R 230 TT, um den jeweiligen Extremanforderungen gerecht zu werden.

Ob höchst komplexe oder sehr einfache Details, wie Gullys oder Lichtkuppeln - WestWood weiß was zu tun ist.

Unser engagiertes Technikteam ist stets um Hilfe und Unterstützung auch vorort bemüht. Weiters testen wir - vor der Anwendung - auch gerne neue, uns fremde Untergrundwerkstoffe in unserer Anwendungstechnik aus, um unseren Kunden bei der Auswahl des richtigen Primers behilflich zu sein.

An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass wir jährlich eine Vielzahl von Unternehmen im Zuge unserer Schulungen ausbilden. Damit ist für Bauherren und Planer sichergestellt, dass unser Material nur von fachkundigen Unternehmen und Facharbeitern verarbeitet und angewandt wird.



Das Team von WestWood, freut sich schon jetzt auf Ihrer Anfrage.