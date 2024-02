2024-02-03

MotionIQ passt sich automatisch den individuellen Bewegungsmustern an und sorgt so für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit bei geringeren Kosten.

Effizient

Nachhaltig

2

Tür bewegt. Energie gespart. MotionIQ.

Langsames Durchgehen:

Die Tür öffnet genau zur richtigen Zeit und bleibt nur so lange geöffnet wie nötig.



Schnelles Durchgehen:

Die Türbewegung passt sich der Geschwindigkeit von Passanten an.



Verweilen:

Das System erkennt, wenn sich Personen in der Nähe der Tür nur aufhalten möchten, und öffnet die Tür erst, sobald eine Begehungsabsicht erkannt wird.







So langlebig und intelligent:

So kompatibel und flexibel:

MotionIQ führt nicht nur zu einer optimierten Energiebilanz, es erleichtert auch den barrierefreien Zugang zum Gebäude und optimiert die sichere Nutzung von automatischen Türen. Anhand der Annäherungsgeschwindigkeit wird die Ankunftszeit an der Tür im Vorfeld bestimmt, sodass diese rechtzeitig öffnet. Dies verhindert Kontakt mit dem Türflügel und verbessert den Personenfluss.Bei der Inbetriebnahme ist keine manuelle Abstimmung des Detektionsfeldes des Sensors mit den Parametern des Antriebs mehr erforderlich. Auch Nachjustierungen werden vermieden, da sich mit der intelligenten MotionIQ-Technologie das Türsystem selbstständig an die Umgebungs- und Nutzungsbedingungen anpasst. Das ermöglicht eine unkomplizierte und schnelle Inbetriebnahme. Durch die optimierte Öffnung werden Türkollisionen weitgehend vermieden, was zu geringeren Servicekosten führt.Menschen gehen unterschiedlich schnell durch Türen. Herkömmliche automatische Türsysteme öffnen immer gleich, sobald eine Person im Detektionsbereich erkannt wird, und bleiben meist länger geöffnet als erforderlich. Das neue, intelligente automatische Türsystem MotionIQ hingegen reagiert individuell auf sich nähernde Personen und steuert die Öffnungsdauer entsprechend der Bewegungs-geschwindigkeit. So lassen sich bis zu 50 % Energie einsparen und CO-Emissionen reduzieren.Das Türsystem mit MotionIQ-Technologie ist einzigartig und verbindet Technologie mit Nutzungsbedürfnissen. Anhand des Bewegungsvektors der sich nähernden Person wird der optimale Öffnungszeitpunkt und die Offenhaltezeit der Tür individuell ermittelt. Das System kann dabei sogar zwei Personen gleichzeitig erfassen. Ganz gleich, welche Bewegung ausgeführt wird, das Türsystem reagiert genau richtig und trägt durch die bedarfsgerechte Türöffnung und -schließung zu Energieeinsparungen in Gebäuden bei.Das auf die Benutzung abgestimmte Öffnen und Schließen reduziert die mechanische Belastung, da unnötige Bewegungszyklen vermieden werden. So kann durch den Einsatz der MotionIQ-Technologie die Lebensdauer von automatischen Türen verlängert werden.Ein- oder zweiflügelige Türen, die mit Drehtürantrieben der Serie ED 100/250 ausgestattet sind, können problemlos aufgerüstet werden. Bei älteren Geräten ist unter Umständen ein Update der Firmware erforderlich.Mehr Informationen finden Sie in unserem MotionIQ PDF