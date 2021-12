2021-12-11

Montagedämmplatte MEAFIX PRO beschleunigt druckwasserdichte

GFK-Lichtschachtmontage

Mit der Ausführung MEAFIX PRO hat das Aichacher Unternehmen das Angebot an Montagedämmplatten für GFK-Lichtschächte erweitert. Wie die bewährte Montagedämmplatte MEAFIX besteht sie aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) und sorgt für einen sauberen Anschluss zwischen Lichtschacht und Kellerwand.

Sowohl die Vorderseite als auch die äußeren Seitenflächen tragen eine strapazierfähige Spezialbeschichtung, was die bislang aufwendige wasserdichte und normgerechte Montage auf WU-Wänden erheblich vereinfacht bzw. überhaupt erst ermöglicht. In Anlehnung an DIN 18533 ist MEAFIX PRO für außen- und erdberührte Bereiche geeignet und damit ein sicherer Weg, um die eingangs genannten Kernaufgaben beim Bau eines Kellerge-schosses maßgeblich zu unterstützen.



40 – 50 – 30 – messbare Vorteile in Zahlen

Durch ihre bauphysikalischen Eigenschaften ist die neue Montagedämmplatte nicht nur unempfindlicher, sondern bietet dem Verarbeiter auch klare Kostenvorteile bei Materialeinsatz und Arbeitszeit. Beispielsweise sinkt der Kleberverbrauch um bis zu 40 Prozent, denn durch die wasserundurchlässige Spezialbeschichtung erübrigt sich die Abdichtung der Oberfläche für den Verarbeiter komplett. Darüber hinaus entfallen auch die Wartezeiten zum Abbinden von Dichtungsmitteln.



MEAFIX PRO wiegt zudem rund 50 Prozent weniger als die Version mit Faserzementbeschichtung und ist derzeit die leichteste Montagedämmplatte am Markt. Damit kann sie ein Verarbeiter allein auf der Baustelle montieren, was sowohl dem Montageaufwand als auch der Ergonomie bei Arbeiten in der Baugrube zugutekommt.

Das alles wirkt sich positiv auf den Zeitbedarf aus: Nur insgesamt rund 30 Minuten (effektive Arbeitszeit) benötigt ein Profi für die Montage von Dämmplatte und Lichtschacht – noch am selben Tag kann die Abnahme dieser Bauleistung erfolgen. Alles in allem war die wärmebrückenfreie und druckwasserdichte Montage eines GFK-Lichtschachtes noch nie so einfach und schnell. Zum Beispiel werden spezielle Dämmstoffdübel in die Montagedämmplatte geschraubt – die Kellerwand muss nicht angebohrt werden. Markierte Befestigungspunkte ersparen aufwendiges Messen und Anzeichnen, was auf der Baustelle kostbare Zeit spart.



Arbeiten im System – alles passt zusammen

Ferner gilt bei MEA der Systemgedanke, der alle Produkte rund ums Dämmen und Abdichten verbindet: Die bekannten Montagesets passen hier ebenso wie die Perimeter-Abdeckrahmen und Abdeckprofile. Und selbstverständlich lässt sich die MEAFIX PRO – ohne jegliche Modifikation – problemlos ins MEA Connect System integrieren.



Schnelle und direkte Lieferung von Sonderformaten

So schnell wie die Verarbeitung ist auch die Lieferung der MEAFIX PRO: Nach Auftragsklärung ist sie binnen einer Arbeitswoche montagebereit auf der Baustelle. Das gilt auch für Sondergrößen und -ausschnitte, in denen die neue Montagedämmplatte erhältlich ist. Die Flexibilität zeigt sich auch darin, dass das Produkt beispielsweise in Verbindung mit Kellerfenstern anderer Fabrikate einsetzbar ist.



Beispielhafte Einbausituation eines MEA Connect Systems mit (v.l.n.r.) GFK-Lichtschacht MEAMULTINORM 3-IN-1, Perimeter-Abdeckrahmen MEAFRAME, Montagedämmplatte MEAFIX PRO und Zargenfenster MEATHERMO AQUA PLUS

