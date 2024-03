DEHN: Moderner Blitzschutz für moderne Gebäude

2024-03-07

Äußerer Blitzschutz / Erdung

Moderner HVI light plus Blitzschutz zum Schutz von Gebäuden und Anlagen

Blitzschutzpotentialausgleich / Überspannungsschutz

Überspannungsschutz für die Wallbox (E-Mobility)

Teure und sensible Komponenten, wie Photovoltaikanlage, Speichertechnologie, Wärmepumpe, Elektro-Auto oder Smart-Home-Technik rufen völlig neue Schadensszenarien hervor. Ein ganzheitliches Blitz- und Überspannungsschutzkonzept für den Neubau, aber auch für die Nachrüstung, leistet einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit.Mit Dehn Schutzlösungen vom Keller bis zum Dach: DEHN bietet ganzheitliche Schutzkonzepte, die gerade in Hinblick auf die vernetzte Technik moderner Prosumer-Haushalte unerlässlich sind. Der komplette Rundumschutz beispielsweise für Einfamilienhäuser und modernen Wohnanlagen beginnt bei der Erdungsanlage und schließt neben dem Überspannungsschutz auch ein äußeres Blitzschutzsystem ein. So ist auch bei direkten Blitzeinschlägen Sicherheit gegeben.Fehlende Vorkehrungen führen bei Blitz- und Überspannungseinwirkung im schlimmsten Fall zur Gefährdung oder gar zu lebensgefährlichen Verletzungen von Personen. Brände, eine Störung oder eine fehlende Verfügbarkeit wichtiger technischer Gebäudeausrüstungen (TGA) haben zudem schwerwiegende Konsequenzen – besonders für intelligente Gebäudesysteme. Ein Ausfall einzelner vernetzter Komponenten, z. B. in Folge von Überspannungsschäden, führt gegebenenfalls zum Kollaps des gesamten Systems und legt mitunter ganze Gebäude lahm.Blitzschutz bedeutet Brand- und vor allem Personenschutz. Blitzschutzsysteme bilden eine sichere Hülle um das Gebäude, indem sie direkte Blitzeinschläge einfangen und gefahrlos ins Erdreich ableiten. Maßnahmen bzw. Schutzziele gegen Blitz- und Überspannungseinwirkung sind wesentliche Bausteine im Schutzkonzept moderner Gebäude, die zudem auf normativen Forderungen wie auch gesetzlichen Vorschriften beruhen. Der äußere Blitzschutz ist in der ÖVE/ÖNORM EN 62305 geregelt und sichert Gebäude vor den Folgen eines direkten Blitzeinschlags ab.Ein konsequenter Blitzschutzpotentialausgleich ist für die sichere Funktionsweise des gesamten Blitzschutzsystems eine wichtige Grundlage. Schutzmaßnahmen sorgen dafür, dass grundlegende Versorgungsstrukturen von Gebäuden stabil und sicher funktionieren. Ob z.B. Wärme-, Heiz- oder Sanitärtechnik, Telefon- und Datensysteme, elektroakustische Anlagen, Datensysteme, Elektro- und Aufzugtechnik.DEHN bietet modernste Produkte für den lückenlosen Schutz vor Blitz und Überspannung von Wohn-, Zweck-, und Industriegebäuden, Krankenhäuser, Rechenzentren und die vollständige technische Gebäudeausrüstung (TGA). Darüber hinaus unterstützt DEHN mit der kompletten Planung des Blitzschutzkonzeptes für das jeweilige Projekt und hilft damit Zeit, Geld und Ressourcen zu sparen.Genaue Infos zu Lösungen, Produkten und Dienstleistungen unter: www.dehn.at