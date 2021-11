2021-11-23

Es war die Kombination zwischen „aus dem Bauch heraus“ und „vernunftgeleitet“, die bei Familie Hesselschwerdt zum optimalen wie spannenden Gesamtergebnis führte. Warum die Entscheidung auf Gaulhofer-Fenster fiel? „Es war das gesamte Paket aus Nachhaltigkeit, Preis und inkludiertem Sonnenschutz.



Mit Verstand auf Intuition gebaut

„Tatsächlich lief alles sehr schnell, geräuschlos und unkompliziert – und das, obwohl die finale Phase unseres Baus mitten in der ersten Lockdown fiel“, so die Familie Hesselschwerdt. Dass die Bauherrin dennoch ein wenig Stress hatte, führt sie lächelnd auf die eigene Spontanität bzw. die eigene Ungeduld zurück – Stichwort Bauchentscheidungen. Ihre bald gezogene Lehre: „Bei einem Projekt dieser Größe muss man sich manchmal bewusst zurücknehmen und über eine Fragestellung bzw. Entscheidung nochmals eine Nacht schlafen!“



Erdige Gemütlichkeit trifft auf aussichtserweiternde Wohnatmosphäre



Regional gedacht und gehandelt für grüne Bilanz

Ganz oben in allen Überlegungen rangierte vor allem die nachhaltige Bauweise: „Es mussten KfW 40 plus und Holzständerbauweise sein.“ Außerdem war Regionalität ein Anliegen: „Mit einem lokalen Bauunternehmen, in dem wir alle handelnden Personen kennen und auf einer Wellenlänge sind, erschien uns dieses Projekt in jeder Hinsicht naheliegend.“ Dass hierbei kurze Wege herrschten – quasi fast aus der Nachbarschaft – zeigte sich als erwünschte Nebenwirkung. Nicht zu vergessen: „Unsere Galerie stand von Anfang an fest – und der Grundriss wurde quasi drum herum geplant!“ Unüblich, aber mit einem bestechend attraktiven Fazit…“

©morlock – fotografie

Große und dennoch schlanke Fenster-Dimensionen für helle Räume

ENERGYLINE 85 – Kunststoff-Fenster für Verwöhnte

Verbaut wurden im Hause der Familie Hesselschwerdt die Gaulhofer-Kunststofffenster ENERGYLINE 85 mit Anthrazit-Sandstruktur und den Aufsatzrollladen KARO.



Bautiefe = 85 mm

Uw-Bestwert = 0,59 W/m2K

2- oder 3-fach-Verglasung

Blendrahmen-Ausführungen S (stahlverstärkt), R (PowerDur-Glasfaser-verstärkt) bzw. P (zusätzlich geschäumt)

Gaulhofer Thermostop® bzw. Thermostop plus®

Gaulhofer Audiostop®

Gaulhofer Dampfstop®

Cool-Color-Technology

11 Holz-Dekorfolien

5 Farb-Dekorfolien

Mehr Infos zur ENERGYLINE 85 finden Sie HIER.



Klares Eingangs-Statement: Hier ist die Tür in Richtung Wohnzukunft

Aluminium-Haustüren der Extraklasse

Zum Einsatz kam auch die hochwertige Aluminium-Haustür AGE 1030 in der matten RAL-Farbe 7016 sowie mit der Verglasung „Satinato weiß“.

Mehr Infos zu Aluminium-Haustüren finden Sie HIER