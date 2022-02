Mehr Wohnkomfort mit den Türen-Ausstattungspaketen von DANA

2022-02-04

Kein Leben, kein Zuhause gleicht dem anderen – und daraus ergeben sich jeweils andere Anforderungen an eine Tür. Lärm und erhöhte Luftfeuchtigkeit sind zwei Aspekte, denen man mit geeigneter Türen-Ausstattung erfolgreich entgegenwirken können.



Mehr Ruhe mit SILENT+ Paket

Lärm in den eigenen vier Räumen lässt sich nicht ganz vermeiden, er lässt sich aber mit richtiger Planung deutlich minimieren. Neben allseits bekannten Maßnahmen wie beispielsweise richtige Dämmung der Wände oder richtige Planung bei Fenstern und Rollläden, können auch Türen einen wichtigen Beitrag zu Lärmminderung haben.

Das Paket SILENT+ bringt mehr Ruhe in die Wohnräume. Türen mit SILENT+ verfügen über eine Schalleinlage und automatische Absenkdichtungen, die bis zu 35 dB Lärm schützen (Standardinnentüren erzielen nur einen Schutz von ca. 20 dB). Zudem ist die Zarge mit Spezialdichtung ausgestattet. Besonders geeignet ist SILENT+ für die Türen zu Spiel- und Arbeitszimmern, Technik- und Werkräumen. So bleibt der Lärm dort, wo er entsteht.

Kombinierbar ist das Paket mit gefälzten und stumpfen Drehtürelementen in 1-flügeliger Ausführung mit allen DANA-Zargenserien.



Dank Schalleinlage und Absenkdichtung beim Schließen der Tür ist Lärmschutz bis 35 dB kein Problem.



Nicht nur Lärm ist einer von den Störfaktoren in dem eigenen Zuhause, auch erhöhte Luftfeuchtigkeit zB. im Badezimmer kann für die Türen belastend sein.



Mehr Beständigkeit mit PROTECT+ Paket

Der hohe Wasserdampfanteil kann sich negativ auf die Oberflächen und Strukturen der Inneneinrichtung auswirken und begünstigt auch das Wachstum von Schimmel. Türen mit richtigen Zusatzausstattung schützen die Türen bei erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Das PROTECT+ Paket ist ideal für Räume mit kurzzeitig erhöhter Luftfeuchtigkeit wie beispielsweise das Badezimmer oder der Hauswirtschafts- oder Technikraum. Dank ablackierter Unterkante des Türblattes sind die Türen deutlich widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeitsaufnahme. Zudem ermöglicht verstärkter Türrahmen die verbesserte Formstabilität. Kombinierbar ist das Paket mit gefälzten und stumpfen Drehtürelementen in 1-flügeliger Ausführung mit allen DANA-Zargenserien.

Um den höchsten Wohnkomfort zu erzielen, lassen sich die Pakete PROTECT+ und SILENT+ miteinander kombinieren.