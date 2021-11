Lichtschächte und Kellerfenster von MEA: Einfach, Sicher, Zuverlässig!

2021-11-08

Effiziente Systeme bilden die Grundlage für hochwertige Bausubstanz und Schutz vor Wasser. Die einfache und sichere Montage von Lichtschächten und Fensterlösungen steht dabei im Mittelpunkt.



Die Basis für die Qualität der MEA Produkte bilden ihr konstruktiver Aufbau und die Wertigkeit ihrer Werkstoffe. Das Resultat sind durchdachte und einfach zu handhabende Produkte, die dem Baumeister und Bauunternehmer helfen, Zeit und Geld zu sparen, weil der handwerkliche Aufwand sinkt und die dem Bauherrn eine langfristige Betriebssicherheit seines Gebäudes bieten.



Das Kellergeschoss spielt in der Regel eine eher undankbare Rolle: Es trägt ein komplettes Gebäude, muss jede Menge Druck durch Erdreich und Wasser aushalten und wird meistens nicht besonders wahrgenommen. Das Abdichten und Dämmen gehören deshalb beim Bau eines Kellergeschosses zu den grundlegenden Aufgaben des Bauunternehmers. Lichtschächte und Kellerfenster von MEA Bausysteme tragen mit ihren praxisnahen Abdichtungs- und Befestigungssystemen dazu bei.

Handliche Lichtschächte

Die GFK-Lichtschächte MEAMULTINORM 3-in-1 und MEAMAX haben ihre Vorteile in der einfachen Ein-Mann-Montage, sind kostengünstig in der Lieferung, hell und recycelbar. Dabei verbindet der vielseitige MEAMULTINORM 3-in-1 die Vorzüge von Universalprodukt mit druckwasserdichter und verstärkter Ausführung. Eine Wabenstruktur verbessert die Druckbelastbarkeit in den besonders geforderten Partien um rund 20 Prozent.



Die Stärke des MEAMAX ist seine – auch nachträgliche – Flexibilität: Durch das bis zu 25 cm höhenverstellbare Oberteil kann der Lichtschacht zentimetergenau an das Oberflächenniveau angepasst werden – ganz ohne erneutes Bohren mit einem einfachen Handgriff.



GFK-Lichtschächte MEAMAX (links) und MEAMULTINORM 3-in1 (rechts)

Erleichtert die wärmebrückenfreie Montage

Die Montagedämmplatte MEAFIX ist für alle MEA Lichtschächte in verschiedenen Fensteraussparungen lieferbar. Durch Bohrmarkierungen lässt sich der Lichtschacht ohne aufwendiges Vermessen exakt positionieren. Spezielle Befestigungssysteme sorgen für eine einfache und zugleich sichere wärmebrückenfreie Montage.





Montagedämmplatte MEAFIX für Beton-Lichtschächte (links) und GFK-Lichtschächte (rechts)

Komfortable Fenster – einklicken, fertig!

Montagesysteme wie das CLICK-IN-System des universell einsetzbaren Zargenfensters MEALUXIT vereinfachen und beschleunigen den Einbau auf der Baustelle. In die Wechselzarge lassen sich unterschiedliche Flügel werkzeuglos einsetzen – vom Metallfenster für den ungeheizten Nutzkeller bis zum hochwertigen Dreh-Kipp-Fenster mit Zwei- oder Dreifachverglasung.



V.l.n.r.: Perimeter-Abdeckrahmen MEAFRAME, Wechselzarge MEALUXIT, drei verschiedene Fenstereinsätze für die Zarge



Beispielhafter Mauerquerschnitt einer MEA Systemlösung (v.l.n.r.) mit GFK-Lichtschacht MEAMAX, Montagedämmplatte MEAFIX (rosa), Perimeter-Abdeckrahmen MEAFRAME und Zargenfenster MEALUXIT in Dreh-Kipp-Ausführung

So entsteht aus den Komponenten Lichtschacht, Montagedämmplatte, Perimeter-Abdeckrahmen sowie Fensterzarge mit -einsatz (Zargenfenstersystem) eine durchgängige und passgenaue Systemlösung, die die Dämmung und Montage der Kellerschächte maßgeblich vereinfacht. Mit einer Summe durchdachter Details trägt es dazu bei, dass das Kellergeschoss mit geringem Planungs- und Montageaufwand einen langfristigen Wärme- und Druckwasserschutz erhält.

Wie die Lösung für Ihr Bauvorhaben aussieht, klären wir gerne in einem gemeinsamen Gespräch.

Kontaktieren Sie unsere Experten, wir beraten Sie gerne – auch über unseren Profi-Chat auf all unseren Produktseiten unter www.mea-group.com/de.





Mehr Informationen finden Sie in unserem PDF-Dokument oder in unserem YouTube Video.