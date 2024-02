Leistungsstarke Hinterfüllung mit Liapor-Ground

2024-02-10

Selbstverdichtendes Schüttgut

(Korngröße 1-16 mm rund und gebrochen gemischt)

Vielfältige bauphysikalische Vorteile

Ob Einfamilienhaus, Bürogebäude oder Industriehalle – das Fundament spielt bei jedem Gebäude die tragende Rolle. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Raum zwischen Bauwerk und Baugrube zu. Hier sind flexible und leistungsstarke Perimeter-Hinterfüllungen gefragt, die nicht nur vielfältige bauphysikalische Anforderungen erfüllen, sondern auch schnell und einfach einzubringen sind. Daneben müssen Hinterfüllungen auch drainagefähig sein, um Feuchtigkeitsschäden am Bauwerk zu verhindern. Dies gilt insbesondere für Bereiche, die starken Temperaturänderungen oder Frost ausgesetzt sind. Gemäß den geltenden Energie-Einsparverordnungen müssen Perimeter-Dämmungen auch einen wirkungsvollen Wärmeschutz leisten.Liapor-Ground eignen sich aufgrund ihrer einzigartigen physikalischen Eigenschaften hervorragend zur Baugrubenhinterfüllung. Die luftporendurchsetzten, keramischen Tonkugeln vermindern aufgrund ihrer geringen Trockenschüttdichte von rund 350 kg/m3 gegenüber herkömmlichen Untergründen den Erddruck um den Faktor 2 bis 3. Die Schüttung ist dabei formstabil und selbstverdichtend. Sie staucht sich nachträglich nicht zusammen, ein Kubikmeter Liapor-Ground füllt damit dauerhaft einen Hohlraum von genau einem Kubikmeter aus. Der Eintrag kann auch in schmalste Spalten erfolgen, zusätzliche Rüttler oder Verdichter sind nicht erforderlich.Daneben bieten Liapor-Ground noch weitere bauphysikalische Vorteile: Liapor-Ground reduziert Wärmeverluste, kann gleichzeitig Wärme speichern und wirkt schalldämmend. Der nicht brennbare Baustoff gehört der höchsten Brandklasse A1 an, ist dabei aber auch frostsicher. Aufgrund der geringen Restfeuchte kann Liapor auch bei extremen Minusgraden im Freien eingesetzt werden. Dazu kommt noch die feuchteregulierende Funktion des Liapor-Blähtons, der bei Bedarf Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann, ohne dass es zu Setzungen oder Quellungen kommt.Mehr Informationen zu Liapor-Ground finden Sie in unserem Liapor-Ground PDF oder in unserem YouTube Video