2024-04-18

Das Beste aus zwei Welten

Das LAMILUX Modulare Glasdach MS78 bietet eine Vielzahl von Vorteilen, die es zu einer Spitzenlösung in der modernen Architektur machen. Es ist seine einzigartige Kombination aus Funktionalität, Ästhetik und technischer Raffinesse. Das innovative Glasdach ermöglicht es Architekten, ihre Visionen in der modernen Architektur vollkommen frei zu entfalten. Sie profitieren von einer einfacheren und effizienteren Umsetzung ihrer Projekte, während gleichzeitig höchste Ansprüche an Qualität und Stabilität erfüllt werden.So ist das LAMILUX Modulare Glasdach MS78 in einer Breite von bis zu 3,00 Metern bei variabler Länge erhältlich und kann je nach Bedarf zwischen 5° und 30° Neigung eingebaut werden. Dank der nativen Flügelintegration (NFI) und der Möglichkeit einer uneingeschränkten Flügelanordnung besticht das MS78 durch eine homogene Optik von Flügeln und Festelementen. Auch in Sachen Sicherheit bietet die Kombination aus einer planebenen Glasfläche und einem traufseitigen Rahmenprofil einen optimalen Wasserablauf und vermeidet Schmutzränder.Das LAMILUX Modulare Glasdach MS78 bietet somit eine optimale Lösung für eine nahtlose Integration in verschiedenste Gebäudestrukturen und sorgt für einen harmonischen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Mit einem hohen Glasanteil in den Modulen und Flügeln ohne Einspannrahmen ermöglicht es einen optimierten Tageslichteinfall und maximale Lüftungsfläche.Mehr Informationen finden Sie unter www.lamilux.at