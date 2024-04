2024-04-22

Lärmbelastung durch schlechte Raumakustik ist vermeidbar

Lärmreduktion im ÖBB Bildungscampus St. Pölten mit Akustik-Lösungen von FRANNER

Schaumstoff-Absorber an Hallenwänden verhindern Schall-Reflexionen

Noiseflex® Classic MH Schaumstoffabsorber

Heraklith Mehrschichtplatten

Projekt-Beispiel : ÖBB-Ausbildungshalle im oberen Bereich der

Hallenwände mit Heraklit Mehrschichtplatten ergänzt

Projekt-Beispiel : ÖBB-Ausbildungshalle mit Noiseflex® Classic MH Schallabsorber im oberen Bereich der Hallenwände

Noiseflex® Classic MH



Breitband-Schallabsorber aus Melaminharzschaum



Plattenformate: 1000 x500 mm

Plattendicke: 30 - 100 mm

Absorberklasse A – D je nach Plattendicke

Geringes Gewicht

Montagesysteme: Spezialkleber

für Wand- und Deckenmontage geeignet Zertifikate:

Brandschutzanforderungen



Brandklassifiziert nach DIN 4102-1

B 1 schwer entflammbar

> Techn. Datenblatt Noisflex® Classic MH



Vorteile auf einen Blick:



Reduktion der Nachhallzeit

Breitbandige Absorption

Kostenreduktion

schnelle und einfache Montage

einfacher Zuschnitt

bei Neubauten und in der Sanierung einsetzbar

in 2 Farben lieferbar (weiß, grau)

ökologisches, ausgasungsfreies Produkt

Das richtige Dämmmaterial und der fachgerechte Einbau sind entscheidend

In Schulungsräumen ist die Raumakustik besonders wichtig und muss beim Neubau oder bei Renovierungen eine hohe Priorität haben. Bei schlechter Raumakustik und Maschinenlärm wird die Sprachverständlichkeit drastisch vermindert. Vor allem in schallharten Räumen, wie z.B. in Hallen mit Betonwänden steigt die Schallreflexion erheblich und erhöht den Schallpegel durch lauteres Sprechen noch weiter. Dies führt zu einer sich aufschaukelnden Lärmspirale, dem sogenannten Lombard-Effekt.Hingegen wirken sich akustisch optimierte Räume auf die Konzentration von Auszubildenden und Ausbildnernsehr positiv aus, wie das Projekt von FRANNER Lärmschutz im ÖBB Bildungscampus St. Pölten zeigt.In diesem Schulungszentrum werden künftige ÖBB-MitarbeiterInnen in modernst ausgestatteten Lehrräumen und Werkstätten ausgebildet. In fachlich getrennten Ausbildungshallen wird den Auszubildenden mit einer Kombination aus Schaustücken, Modellanlagen und digitalen Lehrmitteln eine umfassende Schulung für alle Berufsgruppen geboten, vom Fahrdienstleiter, Verschieber, Triebfahrzeugführer bis hin zum Wagenmeister.In 3 Ausbildungshallen des ÖBB-Bildungscampus in St. Pölten wurden im oberen Bereich der Hallenwändeund in einer Halle wurde der Bestand mitergänzt. Das sind vielseitig einsetzbare, akustisch hoch wirksame Akustikelemente mit hohem Schallabsorptionsvermögen.Diese Schallabsorber sind bei professioneller Montage in der Lage die Nachhallzeit und den Schallpegel in den Ausbildungshallen erheblich zu reduzieren.Nicht nur erstklassiges Schallschutz- und Akustikmaterial, sondern auch die professionelle Montage spielt eine große Rolle, um ein optimales Resultat zu erzielen. Für die Raumakustik bietet FRANNER-Lärmschutz seit 35 Jahren allen Architekten, Planern und Bauherren eine professionelle Beratung, technisch ausgereifte Produkte sowie Montage an.Denn eines ist sicher: Professioneller Lärmschutz beginnt schon in der Planungsphase.Weitere Infos und Fotos finden Sie hier: http://www.franner-laermschutz.at