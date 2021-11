2021-11-08

Damit Elektrofahrzeuge gefahrlos aufgeladen werden können versorgt Pri:Logy Systems seine Kunden bereits seit einiger Zeit mit Überwachungsgeräten für Elektrofahrzeuge oder Ladestationen. Ein Novum im kontinuierlich wachsenden Angebot ist die Ladesäule LS22-2. Diese ist für den privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich geeignet und dank des individuell wählbaren Backend-Managementsystems universell einsetzbar. Die Anforderung an den Ladecontroller steigt. Die Ladesäule ist deshalb schon heute auf dieses Szenario vorbereitet. Der verbaute Laderegler beinhaltet ein dynamisches Lastmanagementsystem, das unabhängig von einer Backend-Anbindung nutzbar ist. Es erkennt, auf welcher Phase mit welchem Ladestrom geladen wird, und vermeidet so das Auftreten von Lastspitzen und Schieflast. Die maximale Anzahl an Ladepunkten in einem Netzwerk beträgt 250 Stück.



Die Ladesäule bietet folgende Features:

Bis zu 22 kW Ladeleistung

Ladecontroller gem. IEC61851-1 (Ladebetriebsart ISO15118-Kommunikation

Smart-Grid-fähig durch OCPP 1.5 und 1.6 (JSON und SOAP)

Integrierte 6 mA DC-Fehlerstromerkennung/-Monitoring ermöglicht Einsatz von RCD Typ A, kein RCD Typ B notwendig

Integrierte Notentriegelung zur Motoransteuerung (Ver-/Entriegelung) und Überwachung der 12 V Versorgungsspannung

Autorisierung per RFID oder freiem Laden wahlweise ohne Autorisierung

Datentransfer via GSM,LAN,WLAN

Integrierter Temperatursensor zur Reduzierung des Ladestroms abhängig von der Umgebungstemperatur

Eine sichere Stromversorgung hat in unserer digitalisierten Welt oberste Priorität. Mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Messtechnik, Netzschutztechnik sowie Energietechnik wird PRI:LOGY selbst höchsten Anforderungen in vielversprechenden Wachstumsbranchen gerecht.Während die Corona-Krise den Markt für Benzin- und Dieselfahrzeuge hart getroffen hat, ist die Begeisterung für elektrisch angetriebene Fahzeuge ungebrochen und die Nachfrage hoch. Auch in diesem Wachstumsmarkt hat sich das Unternehmen aus Pasching einen hervorragenden Ruf erarbeitet, denn Sicherheit sowohl im Elektrofahrzeug selbst als auch in der Ladeinfrastruktur genießt einen hohen Stellenwert.Mehr Informationen finden Sie in unserem Ladesäule LS22-2 PDF