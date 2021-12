Kunde der ersten Stunde vollzieht Wechsel zu Success X

2021-12-11

Das Unternehmen Pongratz gehört zu den AUER Success-Kunden der ersten Stunde und hat nun den Schritt zum Produktnachfolger Success X vollzogen. Was die Beweggründe hierfür waren, wie sich der Umstellungsprozess gestaltet hat und warum Christian Berger, Kalkulant und Leiter der IT bei Pongratz, Success X jedem AUER Success-User ans Herz legt, erläuterte er uns im persönlichen Gespräch.

Kunde seit der ersten AUER Success Version

Als AUER Success-User der Version 1 spielte unsere in die Jahre gekommene Bausoftware AUER Success eine wesentliche Rolle bei sämtlichen Bauvorhaben der Pongratz GmbH seit den 90er Jahren. AUER Success wurde laut Christian Berger als DIE zuverlässige Lösung über viele Jahre eingesetzt. Als Success X Anfang 2020 als Produktnachfolge von AUER Success am österreichischen Markt präsentiert wurde, war Christian Berger die Software bereits bekannt. Er war einer der Pilotkunden, die bereits ein halbes Jahr zuvor Success X testen und beurteilen durften.

Erhalt aller Stammdaten und Projektdaten großes Plus von Success X

Im Hinblick auf den Bausoftwareumstieg gab es, wie bei jedem Systemwechsel, natürlich Bedenken, berichtet der Kalkulant. Allerdings standen für ihn die Argumente der Stammdatenübernahme, der Projektübernahme und das gesamte Spektrum der Funktionalitäten von Success X im Vordergrund. „Für uns war klar, dass wir nicht auf eine komplett andere Software wechseln werden, wenn Success X uns die Weiterverwendung unserer Daten ermöglicht. Das war und ist ein ganz wesentlicher Punkt bei der Entscheidung für Success X gewesen.“

Immer mehr Projekte werden mit Success X kalkuliert

Ein weiteres wichtiges Kriterium war für Christian Berger die Geschwindigkeit und der übersichtliche Aufbau von Success X. Zudem, erklärte Berger, sind die Formulare innerhalb von Success X eine wesentliche Verbesserung. So entschied man sich vor einigen Monaten, Success X im steirischen Unternehmen auszurollen, und zwar mit jedem neuen Projekt. „Zu Beginn arbeiteten wir parallel – einfach, um zu prüfen, ob unsere Ergebnisse valide sind. Das heißt, wir haben parallel mit Success X und als prüfendes Auge mit AUER Success kalkuliert. Mittlerweile wickeln wir immer mehr Projekte vollumfänglich innerhalb von Success X ab.“

Einfacher Umstieg auf die neue Bausoftware

Und wie lief es mit der Inbetriebnahme der Bausoftware und dem Import bestehender Daten? Laut Berger nahezu problemlos. Im Mai/Juni dieses Jahrs wurden Hardware, Software, die Datenbank entsprechend aufgesetzt. Ein Experte des Success X-Teams betreute das Unternehmen Pongratz im Zuge der Inbetriebnahme des Servers mit der Datenbank, ein weiterer Tag wurde zur Datenübernahme und zu allgemeinen Einstellungen verwendet. So hat die Installation auf den anderen Clients ebenfalls reibungslos funktioniert. Insgesamt wurde das Unternehmen nur einmal im Rahmen von vier Stunden online durch einen unserer Success X-Experten unterstützt und die Stammprojekte, Vorlagen und Preislisten überspielt. Danach waren die Bestandsdaten in Success X vorhanden. Christian Berger und sein Team konnten loslegen. Ein bis zwei weitere Fragen des Teams konnte der Success X-Support rasch lösen, ansonsten, so Berger, arbeiten sie seither autonom und ohne Schwierigkeiten mit Success X. Er kann allen Success X Kunden auch das Success X Feedback-Forum empfehlen, in dem aktives Mitarbeiter der Kunden ermöglicht wird.

Und wie geht’s weiter bei Pongratz mit Success X? Im nächsten Schritt werden weitere Standorte mit Lizenzen ausgestattet und dann möchte sich das Unternehmen mit regelmäßigen Schulungen zu Success X Up to date halten.

Informationen zu unserem Success X Kunden Pongratz Bau GmbH:

Seit 1933 ist die Firma Pongratz Spezialist und verlässlicher Ansprechpartner in allen Belangen der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben. Das Leistungsspektrum umfasst den Neubau von Wohn-, Büro-, und Industriegebäuden sowie Zu- und Umbauten, Sanierungen und Abbrucharbeiten jeder Größe. Mit insgesamt vier Standorten inklusive Zentrale im steirischen Graz ist Pongratz österreichweit tätig.



