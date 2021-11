2021-11-25





Insbesondere Flachdächer haben eine nicht zu unterschätzende Brandlast. Hierbei kann es nicht nur bei Arbeiten mit offener Flamme (wie beispielsweise der Verlegung von Dachbahnen) zu Bränden kommen, sondern es besteht auch die Gefahr eines Brandes durch Funkenflug oder Hitzeentwicklung bei der Verwendung von Baustoffen mit hohen Brennwerten.Da das Dach im Brandfall das Bauteil mit der mit am höchsten thermischen Belastung ist, spielt der Brandschutz bei Flachdächern bereits bei der Gebäudeplanung eine wesentliche Rolle. Schon hier gilt es hinsichtlich der zu verwendeten Materialien die richtige Auswahl zu treffen.KRAITECtop FiRe ist eine speziell ausgerüstete Bautenschutzmatte zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen für hochwertige Abdichtungen und Isolierungen im Sinne der DIN 18531, 18533 und 18535. KRAITECtop FiRe besitzt eine flammenhemmende Ausrüstung welche zu einer erheblichen Reduzierung der Brandlast auf Flachdächern beiträgt. KRAITECtop FiRe ist eine mit Broof (t1) klassifizierte Bautenschutzmatte, welche als „Harte Bedachung“ gilt, die widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme ist. KRAITECtop FiRe ist einsetzbar auf Flach- und Gründächern, Terrassen, Balkonen, Loggien, Laubengängen und Parkdecks sowie unter Solar-und Photovoltaikmodulen.Wie alle KRAITECProdukte ist auch die KRAITECTop FiRe Bautenschutzmatte hauptsächlich aus Recycling-Material hergestellt und trägt deshalb zu einem ressourcenschonenden Umgang mit Rohstoffen bei. Zudem kann das Produkt nach Erreichen des „End of Life“ wieder problemlos der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden.Sie interessieren sich für Bautenschutzmatte KRAITECtop FiRe? Dann fordern Sie noch heute unverbindlich ein kostenloses Muster und weitere Informationen an.