Komplettes Fischer-Sortiment bei Siblik

2021-11-08

Die seit 2018 bestehende Zusammenarbeit zwischen Siblik Elektrik und Fischer ist um ein Kapitel reicher: Siblik hat zusätzlich zu den bereits am Markt etablierten Einzelbatterieleuchten auch den Vertrieb von Gruppen- und Zentralbatteriesystemen übernommen.



„Wir können durch die vertiefte Kooperation noch mehr hochwertige Produkte und Services von Fischer anbieten als zuvor“, sagt Harald Blumauer, Produktmanager und Leiter der Abteilung Lichttechnik bei Siblik. „Durch das komplette Produktportfolio können wir vor allem auch im Projektgeschäft alle Anwendungsbereiche abdecken“, so Blumauer, „weiters wird das über die Jahre aufgebaute Know-How nun durch die personelle Erweiterung unseres Teams weiter verstärkt.“



„Die Not- und Sicherheitsbeleuchtung spielt mittlerweile in nahezu jedem Projekt eine zentrale Rolle. Durch die geltenden normativen Vorgaben ist es wichtig, schon bei der Planung auf Experten und hochqualitative Produkte vertrauen zu können“, bringt Thomas Mair, Teamleitung Not- und Sicherheitsbeleuchtung bei Siblik, die Herausforderungen in der Beratung auf den Punkt. Die Kompetenz im Bereich Sicherheitsbeleuchtung hat Mair in den letzten Jahren schon bewiesen: Bevor er bei Siblik zum Teamleiter avancierte, hat er erfolgreich die Fischer Gruppen- und Zentralbatteriesysteme im Westen Österreichs platziert. Eine Vielzahl von Gebäuden verschiedenster Nutzung wie Schulen, Hotels, Museen, Sportstätten wie auch Arbeits- und Wohngebäude wurden bereits mit Produkten der Firma Fischer sicher beleuchtet.



Mit Fischer hat Siblik seit 2018 einen zuverlässigen, innovativen Partner an der Seite, der seine Produkte stetig verbessert und an neue Anforderungen anpasst. Mit dieser Ergänzung des Sortiments bietet Siblik nun das Beste aus beiden Welten der Not- und Sicherheitsbeleuchtung an.

