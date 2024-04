2024-04-02

Über profine Austria:

Die profine Austria GmbH in Wollsdorf, Bezirk Weiz, liefert an viele renommierte österreichische Fensterhersteller Kunststoffprofile. Zusätzlich zu den Profilen, System KBE, KÖMMERLING und TROCAL, werden Aluminiumprofile zur Farbgebung der Außenseite der Fenster und viele Zubehörartikel für Fensterbauer geliefert. KÖMMERLING Platten ergänzen das Programm. Das Logistikzentrum steigert die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Fensterhersteller und Plattenkunden.

Über profine:

Die profine GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter Anbieter von Sichtschutz-Systemen und Kunststoff-Platten. Die Gruppe liefert ihre Produkte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, Kömmerling und TROCAL an 29 Standorten in 23 Ländern vertreten und damit international hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Spanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, der Ukraine, den USA und China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz im rheinland-pfälzischen Pirmasens beschäftigt weltweit über 3.400 Mitarbeiter.

Die Platten sind der ideale Werkstoff für die Badsanierung und den Innenausbau. Nach dem Motto „wenig Fugen = viel Freude“ ist KömaStyle ein echtes Multi-Talent als Wandverkleidung. Geliefert werden die Platten aus dem Logistikzentrum der profine Austria. Jürgen Höchtl, Geschäftsführer von Vitamonte, bringt es auf den Punkt: „Mit KömaStyle von Kömmerling macht es wirklich Freude, Wohnräume und Badezimmer zu renovieren. Denn dieses Wandverkleidungssystem punktet nicht nur durch exzellente Qualität, sondern bietet auch eine Fülle von Gestaltungmöglichkeiten und ist zu 100 % recycelbar.Link: vitamonte.at/koemastyle/ Link: www.koemmasheets.com Die KömaStyle-Platten sind vielseitig einsetzbar: als Wandverkleidung im Bad und an der Duschrückwand, in Sanitär- und SPA-Einrichtungen sowie Schwimmbädern, als Wand- und Deckenverkleidung im Innenausbau, im Laden- und Messebau oder als Nischenrückwand(z. B. für Küchen), im Restaurant- und Hotelausbau und in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.KömaStyle ist nässebeständig und quillt garantiert nicht auf. Zudem lassen sich die porenlosen Platten sehr einfach reinigen, da sie Kalk, Schmutz und Seifenresten kaum Angriffsfläche bieten. Dadurch sind KömaStyle-Wandverkleidungen selbst für Schwimmbäder ideal. Auch aggressive Reinigungsmittel oder mechanische Einwirkung können den hochwertigen KömaStyle-Platten nichts anhaben.Handelsübliche Handkreis- oder Stichsägen genügen, um die Dekorplatten KömaStyle passend zuzuschneiden. Verwenden Sie hierfür einfach Sägeblätter für Holz oder Kunststoff. Sie möchten die KömaStyle- Wandverkleidung auf Ihre räumlichen Gegebenheiten maßschneidern? Das gelingt perfekt mit Bohrmaschinen oder Akkuschraubern mit Bohrern für Holz oder Kunststoff.Werte Badsanierer: Maßgeschneiderte Angebote erhalten Sie hier: https://vitamonte.at/koemastyle/ KömaCel Integralschaumplatten bestehen aus der Kombination einer festen, massiven Deckschicht und einem zelligen Kern des gleichen Materials. Sie werden in einem Arbeitsgang hergestellt. Durch die über 40-jährige Erfahrung schafft optimale Sicherheit. Nicht umsonst ist KömaCel in der Celuka-Extrusion weltweit die Nr. 1.KömaDur PVC Platten, KömaTex und KömaPrint, KömaAlu und KömaSteel werden in der Baubranche und im Werbesektor eingesetzt. Link: https://www.komasheets.com/de/produkte/werbung/ Geliefert werden die Platten aus dem Logistikzentrum der profine Austria. Der Umzug aus Graz ins 20km entfernte Wollsdorf, Bezirk Weiz, erfolgte vor zwei Jahren. Hier werden Zubehörteile für die Fensterindustrie konfektioniert. Die Partner aller profine Fensterprofil-Systeme, mit der Leitmarke Kömmerling, produzieren und liefern mehr als ein Drittel der Fenster in Österreich.