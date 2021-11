ÖFHF: Klare Grenzen ziehen

Die Vorgehängte Hinterlüftete Fassade - VHF - als effizientes Schalldämmsystem für mehr Lebensqualität

Mehr Ruhe hineinbringen

Besonders im dichtbesiedelten, urbanen Bereich ist es oft schwierig, einen Ort zu finden, an dem man von der natürlichen Lärmentwicklung einer Stadt zurückziehen und regenerieren kann. Auch im ländlichen Raum an stark befahrenen Straßen kann man der Lärmbelastung nur schwer entgehen. Einen wichtigen Beitrag zu mehr akustischer Lebensqualität kann eine VHF – Vorgehängte Hinterlüftete Fassade – leisten, denn sie ist nicht nur ein hochwirksames Mittel, diesem Problem entgegen zu treten, sondern eine vielfältige Möglichkeit, die Gebäudehülle individuell zu gestalten. Daran reihen sich die zusätzlichen Vorteile der Nachhaltigkeit, der geringen Wartung und einfachen Handhabung.Zahlreiche Tests bestätigen, dass sich die VHF als Außenwand-System hervorragend als bautechnische Schallschutzmaßnahme eignet: In Abhängigkeit von steigender Masse der Fassade, deren Abstand sowie Dicke der Wärmedämmung steigt die Effizienz der Schalldämmung durch die VHF. Neben Dämmung und Unterkonstruktion ist vor allem das Bekleidungsmaterial der Fassade entscheidend. Hier bietet die VHF zahlreiche, von Experten und Herstellern überprüfte Lösungen an, die Inhomogenitäten eines Fassadenmaterials überwinden, um die Schalldämmfähigkeit unterschiedlicher Materialien zu gewährleisten. Auf diese Weise schützt man neu errichtete aber auch sanierte Bauten nicht nur in Hinblick auf Witterung und Energieeffizienz, sondern auch gegen störenden und gesundheitsschädigenden Lärm von außen – und das mit einer gestalterisch attraktiven Gebäudehülle.