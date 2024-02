2024-02-22

160 Jahre Unternehmensgeschichte und 66 Jahre Schüco-Partnerschaft werden mit neuem Showroom gefeiert.

Nachhaltige Partnerschaft mit Mehrwert

Lokale Präsenz, globales Denken

Nähere Informationen erhalten Sie bei:

Der neue Showroom, der sich direkt in der Unternehmenszentrale in 1150 Wien befindet, dient als Schaufenster für die neuesten Produkte und Innovationen im Sortiment von ALUKÖNIGSTAHL. Der neue Showroom ist nicht nur ein Ausstellungsraum, sondern viel mehr eine Erlebniswelt in der sich Kund:innen und Interessent:innen inspirieren lassen können. Auf über 400m² und zwei Ebenen lässt sich die herausragende Qualität und das visionäre Design der Produkte hautnah erleben. Die ausgestellten Produkte und Lösungen bieten tiefe Einblicke in das vielseitige Produktsortiment.Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten reiste die Schüco-Geschäftsführung nach Wien, um gemeinsam mit dem ALUKÖNIGSTAHL-Management den Showroom feierlich zu eröffnen. „Die Erfolgsgeschichten von ALUKÖNIGSTAHL und Schüco sind innig miteinander verbunden, weswegen es uns große Freude bereitet, dass wir die beiden Jubiläen im gleichen Jahr feiern“, so ALUKÖNIGSTAHL-CEO Philip König. Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG ergänzt: „Unsere intensive Zusammenarbeit über die letzten Jahrzehnte hat es uns ermöglicht, gemeinsam branchenführende Lösungen zu entwickeln und erstklassige Schüco Produkte und Lösungen anzubieten. Den neuen Flagship-Showroom in Wien sehen wir als weiteren Beweis für Alukönigstahls Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit.“Der entscheidende Meilenstein für den Aufstieg des 1864 in Retz gegründeten Familienunternehmens wurde 1958 gelegt, als ALUKÖNIGSTAHL wegweisende Vertriebspartnerschaften mit internationalen Partnern übernahm. Gemeinsam mit der deutschen Schüco International KG und der Schweizer Jansen AG revolutionierte ALUKÖNIGSTAHL den Markt für Aluminium- und Stahlkonstruktionen in Österreich und den betreuten Märkten Südosteuropas.Durch den strategischen Aufbau von Niederlassungen in verschiedenen Ländern zeigt ALUKÖNIGSTAHL ein tiefes Verständnis für lokale Bedürfnisse und die Flexibilität sich einem ständig wandelnden Marktumfeld anzupassen. „Wir haben nicht nur zugehört, sondern auch verstanden, was Kund:innen wirklich brauchen“, so Philip König. „Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den individuellen Anforderungen verschiedener Branchen und Stakeholder gerecht werden.“ In Kombination mit einer ausgeprägten Nachhaltigkeitsstrategie, liefert das eigentümergeführte Unternehmen nicht nur Produkte, sondern partnerschaftliche und zukunftsweisende Lösungen.ALUKÖNIGSTAHL GmbHGoldschlagstraße 87 – 89, 1150 WienTel.: 01/98 130 -0E-Mail: office@alukoenigstahl.com