Austria Email AG: Jetzt mit dem Heizungstausch starten!

2024-02-16

Mit Wärmepumpen bei Neubau und Sanierung bis zu 100% Förderung kassieren und kräftig Geld bei den Betriebskosten sparen!

2

Stand E710

Halle 20

Austria Email AG stellt Fortschritt, Innovation und eine lebenswerte Zukunft mit Warmwasserbereitern, smarten Speichern und Wärmepumpen von 6. bis 10. Märzauf der WEBUILD Energiesparmesse Wels in den Fokus – kostenlose Tickets auf www.austria-email.at/messe-wels Leistbares Wohnen durch energiesparende Technologie bei Heizung und Warmwasser: Im Haushalt ist die Raumwärme mit rund 70 % für den größten Anteil am Energieverbrauch verantwortlich, und das macht das enorme Sparpotenzial von Wärmepumpen bei den Betriebskosten deutlich. Denn die innovativen Geräte nutzen kostenlos vorhandene Wärme aus Luft, Grundwasser oder Erdreich und arbeiten zudem hocheffizient, emissionsfrei und kostengünstig. Das sind – zusätzlich zu den hohen Bundesförderungen bei den Investitionskosten von 75 bis 100% – starke Argumente für einen Umstieg auf Wärmepumpen und energieeffiziente Speicher. Gesichert sind die Förderungen aber derzeit nur bis 2026 – es heißt also, rasch handeln. Was vielen Haus- und Wohnungsbesitzern außerdem nicht bewusst ist: Wer seine Wohnung mit Gas oder Öl heizt, zahlt bei ohnehin hohen Energiekosten auch noch Mehrkosten durch schrittweise steigende CO-Steuern. Als Spezialist für Speicher und Heizungstechnik punktet die Austria Email AG mit einem breiten Sortiment an Qualitätsprodukten für alle Nutzungsbedürfnisse. Neben der Fertigung und Innovationen am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des heimischen Marktführers.Alle Interessierten können sich auf www.austria-email.at/messe-wels ihr kostenloses Ticket für die WEBUILD Energiesparmesse Wels sichern und sich bei den SHK-Fachtagen von 6. bis 8. März sowie an den Publikumstagen von 8. bis 10. März amin dervon den aktuellen Produktneuheiten und Sortimentsnews überzeugen und sich vom Austria Email-Team beraten lassen.