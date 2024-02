James Hardie Europe auf der Dach + Holz International 2024

2024-02-03

Formel 1 Ticket zu gewinnen

Jede Menge Action, viel Spaß und handfeste Informationen erwartet die Besucher während der Dach + Holz in Stuttgart am James Hardie Messestand in Halle 10/Stand 502. Jeder, der will und sich traut, kann auf der eigens dafür eingerichteten Aktionsbühne am Messestand selbst ausprobieren, wie einfach und schnell die Befestigung von Hardie® VL Plank Fassadenplatten ist und diese selber festschießen. Hardie® VL Plank Fassadenplatten können dank ihres innovativen Nut-Feder-Systems im Vergleich zu ähnlichen Systemen bis zu 20 Prozent schneller installiert werden.Alle die mitmachen und die Hardie® VL Plank Fassadenplatten eigenhändig befestigen, nehmen am Messe-Gewinnspiel von James Hardie teil und haben die Chance auf einen von drei tollen Preisen: Der 1. Preis winkt mit Tickets für den Formel 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort.Übrigens: Neben wirtschaftlichen Lösungen für Holzbauweise mit Hardie® Fassadensystemen können sich die Messebesucher unter anderem über das innovative Fußbodenheizsystem fermacell® Therm25™ informieren, das eine schnelle und trockene Lösung für die Installation von Fußbodenheizungen bietet. Interessant ist dabei die schlanke Aufbauhöhe, die in der Regel 40 % niedriger ist als bei Nasssystemen und das geringe Gewicht. Die fermacell® Therm25™ Fußbodenheizelemente sind auf der Oberseite mit speziellen Fräsung mit Umlenknuten für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren versehen. Dies ermöglicht eine rationelle Verlegung der Elemente sowie der Fußbodenheizungsrohre. Der trockene Einbau generiert wertvolle Zeitressourcen und erzielt so eine höhere betriebliche Wertschöpfung für die verarbeitenden Unternehmen. Da Trocknungszeiten nicht berücksichtigt werden müssen, können nachfolgende Gewerke sofort weiterarbeiten. Für kleine Räume und Badezimmer eignet sich die Systemergänzung fermacell® Therm25™-125 Therm25™, die mit einem Rohrabstand von 125 mm eine höhere Heizkapazität bietet.Bildnachweis: Alle Bilder James Hardie Europe GmbH