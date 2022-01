Für mehr Ruhe in den eigenen vier Wänden!

2022-01-14

Trittschall entsteht durch das Begehen der Fußböden, durch aufschlagende Gegenstände, den Betrieb von Haushaltsgeräten, spielende Kinder usw. Dieser wird über verschiedene Schallwege in umliegende Räume weitergeleitet und dort als Lärm störend wahrgenommen. Heutzutage wird Trittschall als wesentlich störender empfunden als noch vor einigen Jahren. Dies resultiert vor allem aus dem guten Schallschutz der Außenhülle. Umso intensiver werden daher interne Geräusche wahrgenommen.



Daher lohnt es sich, effizienter zu dämmen als die Bauvorschriften vorgeben. Um vor allem auch die vielen kleinen Geräusche einzudämmen, die uns im Alltag immer wieder nerven. Vor allem beim normalen Barfußgehen in der Wohnung sind erhebliche Verbesserungen möglich: Eine Reduktion des Schallpegels um 10 dB gegenüber konventionellen Produkten wird bereits als Halbierung des Lärms wahrgenommen!



Eine gute Trittschalldämmung schafft hier in jedem Fall Abhilfe. Die hochbelastbaren Mineralwolle-Trittschalldämmplatten TDPS und TDPT von ISOVER sorgen unter schwimmenden Estrichen dafür, dass deutlich weniger Schallenergie in die angrenzenden Räume weitergeleitet wird. Denn wer ständig einer störenden Lärmbelastung ausgesetzt ist, leidet nicht nur unter verringertem Wohnkomfort. Die Belastung kann zu gesundheitlichen Problemen, wie beispielsweise Stress oder Schlafstörungen, führen und das Privat- und Berufsleben nachhaltig beeinträchtigen.

Bis 10 dB leiser als EPS-Produkte Belastbar mit 1000 kg/m² Sicher, da nichtbrennbar

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.isover.at/trittschalldaemmung