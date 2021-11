2021-11-08

Dämmstoffe von ISOVER sind nicht entzündlich und mit einem Schmelzpunkt ≥ 1.000 °C bei Steinwolle und ULTIMATE hemmen sie die Ausbreitung von Feuer. Deshalb besteht auch keine Gefahr eines Brandes, z. B. durch Funkenflug von Schweiß- und Schleifarbeiten in unmittelbarer Nähe der Dämmung.



ISOVER CLIMCOVER Lamella Mat

ISOVER Lamellenmatte aus Glaswolle für den Wärme-, Schall- und Brandschutz in haus- und betriebstechnischen Anlagen sowie im Schiffbau. Die Lamella Mat ist mit dem Eurofins Gold Zertifikat ausgezeichnet, was bestätigt, dass der ISOVER Dämmstoff keine beeinträchtigenden Auswirkungen auf die Innenraumluft hat. Zudem verfügt sie über eine Kaschierung mit dampfbremsender, hochreißfester Aluminiumgitterfolie und verhindert so wirkungsvoll das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung.



ISOVER TECH Wired Mat MT 4.0

Die ISOVER Drahtnetzmatte aus Steinwolle wird mit verzinktem Drahtgarn auf verzinktes Drahtgeflecht gesteppt. Sie eignet sich für die Dämmung von Rohrleitungen, Großkesselanlagen, Fernheizungen, Industrieschornsteine sowie im Schiffbau. Die obere Anwendungsgrenztemperatur liegt bei 600 °C.



Mehr Informationen finden Sie unter www.isover.at/technische-isolierung.