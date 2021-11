2021-11-08

So sehen Gewinner aus!

Fachjury kürte im Zuge des Internorm-Architekturwettbewerbs 2021 international herausragende Architekturprojekte

Hauptpreis in der Kategorie Privatbau geht an Juri Troy Architects



Der Hauptpreis in der Kategorie Privatbau geht an das Architekturbüro Juri Troy Architects aus Wien für ihr Projekt „U-Haus“.

Fotocredit: Internorm

Gewinner Objektbau: Superblock ZT GmbH aus Wien

Sie haben die Jury mit einem neu erbauten Wohnbauprojekt „Nord 19“ überzeugen können, das vor allem durch Lebendigkeit und die Schaffung von lichtdurchflutetem Wohnraum punkten konnte. Mit einer Raumhöhe von vier Metern im Erdgeschoss und einem reinen Stützensystem ist die notwendige Flexibilität für unterschiedliche Nutzungsstrukturen, wie zum Beispiel kleinteilige Start-Up-Einheiten oder Großraumbüros, gewährleistet. „Innerhalb der engen Regelungen für geförderten Wohnbau ist es bei diesem Projekt gelungen – durch den idealen Einsatz von Fenstern – lichtdurchfluteten, lebenswerten Wohnraum zu schaffen und die Fassade lebendig zu strukturieren“, zeigt sich Anette Klinger, Miteigentümerin von Internorm, begeistert. Die kompakten Gebäudevolumina weisen zudem einen hohen energetischen Standard auf. Darüber hinaus erfüllt das mit Steinwolle gedämmte Haus Aspekte der Nachhaltigkeit durch die enge Verbindung von Wohnen und Gewerbe.

Das in Wien ansässige Architektenbüro Superblock ZT GmbH erhielt den Hauptpreis im Objektbau für ihr Wohnbauprojekt „Nord 19“. Fotocredit: Jürgen Pletterbauer

Anerkennungspreis für naturbelassenen Rückzugsort in Ungarn geht an Béres Architects



Für ein weiteres herausragendes Projekt wurde Attila Béres von Béres Architects aus Ungarn ausgezeichnet.

Fotocredit: Tamás Bujnovszky

Europas führende Fenstermarke prämierte bereits zum sechsten Mal herausragende internationale Architekturlösungen. Die aus hochrangigen Architektur-ExpertInnen zusammengestellte Jury kürte im Privatbau das Projekt „U-Haus“ von Juri Troy Architects und im Objektbau das Wiener Wohnbauprojekt der Superblock ZT GmbH zum Sieger. Der Anerkennungspreis ging an Attila Béres von Béres Architects aus Ungarn für eine einzigartige Architekturlösung im Einklang mit der Natur.Architekten und Planer aus aller Welt waren zur Teilnahme am sechsten Internorm-Architekturwettbewerb aufgerufen. Gesucht wurden herausragende Projekte, die die Gestaltungselemente Fenster und Türen auf besondere Weise einsetzen und im Bereich zukunftsweisendes Bauen eine Vorreiterrolle einnehmen.Hier wurde von den Architekten ein zweigeschossiger Neubau in UForm realisiert, bei dem der Baukörper einen Hof umschließt, zu dem sich wiederum die Wohnbereiche orientieren. Die großflächigen Verglasungen zum Hof ermöglichen Blickbeziehungen über den Außenraum zwischen Ess- und Wohnbereich. Der sich von ein- zu zweigeschossig hochstreckende Baukörper öffnet sich zu den Stirnseiten. Über den dreiseitig umschlossenen Hof wird das Gebäude durch großflächige Öffnungen zusätzlich belichtet.Die Realisierung eines Hauses in absolutem Einklang mit der Natur hat die Jury begeistert. Anforderung war es hier einen kleinen Rückzugsort von ca. 40 m2 zu schaffen ohne dabei Wohnkomfort einzubüßen. Gleichzeitig sollte die Natur in besonderem Maße respektiert werden und erhalten bleiben. Die außergewöhnliche Lage des Hauses, das direkt am Rande einer unberührten Waldlandschaft liegt, inspirierte den Architekten ein schwebendes Gebäude zu verwirklichen, das sich so perfekt in die Umgebung einfügt.Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie alle Informationen zu den Gewinnerprojekten finden sich auf www.blick-beziehung-architektur.com . , der Architekten-Website von Internorm