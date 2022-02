Innovative Schallschutzsysteme by safety4you

2022-02-03

Mobile Schallschutzlösungen – Modular, flexibel, skalierbar

Der Einatz – angepasst an ihre Anforderungen

Die Vorteile – auf einen Blick





Safety4you ist Ihr Komplettanbieter für mobile Schallschutzsysteme in den Bereichen Hoch-, Tief- und Gleisbau. Mit drei innovativen Mattensystemen unseres Partners HPZ Deutschland decken wir eine Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten ab – als effektiver Schallschutz, Sichtschutz und sogar als wirksame Barriere gegen Staubemissionen. Dank einer garantierten Schalldämmung von bis zu 32 dB(A) und einer maximalen Aufbauhöhe von 7 Metern, kommen unsere Systeme nicht nur bei Baustellen im Stadtgebiet, Industriebaustellen und Infrastrukturprojekten, sondern ebenso bei Konzerten und Events zum Einsatz - flexibel, skalierbar und österreichweit durch unser kompetentes Team geliefert und montiert.Unsere Schallschutzmatten decken durch ihre Flexibilität ein breites Anwendungsspektrum ab. Die Systeme HPZ I und HPZ II erhalten mittels Aufpumpen ihre notwendige Steifigkeit und erzielen dank des eingeschlossenen Luftpolsters optimale Schalldämmwerte. Durch ihr kompaktes Packmaß sind auch schwer zugängliche Aufstellorte erreichbar. Das großflächige System HPZ I kann durch verschiedene Befestigungvariablen (Erdnägel, Erdschrauben, Betonschrauben) auf sämtlichen Untergründen aufgebaut werden. Das kleinere mobile Schallschutzsystem HPZ II wurde zur Lärmreduzierung bei Gleisbaustellen in Verbindung mit der Festen Absperrung konzipiert und ist in Höhen von 1 und 2 m lieferbar. Das neue Schallschutzsystem HPZ III besteht aus handlichen Kunstoff-Matten, die werkzeuglos in einen handelsüblichen Bauzaun integriert werden können.

Die Orchis Umweltplanung gmbH – Unser Projektpartner der ersten Stunde

Als etablierter Spezialist für Umweltplanung, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Lärmschutz im deutschsprachigen Raum begleitet ORCHIS unser Unternehmen bereits seit den Anfängen. Wir blicken auf eine Reihe in erfolgreicher Zusammenarbeit realisierter Projekte zurück und freuen uns auf zukünftige Herausforderungen.

