Ideal Standard erweitert die Kollektion Extra um Armaturen

2024-03-09

Extra ist Teil der Atelier Collections und bietet nun ansprechende geometrische Armaturen für Waschtische, Badewannen, Duschen und Bidets.

Die in Zusammenarbeit mit dem renommierten italienischen Designstudio Palomba Serafini Associati (PS+A) entworfenen Armaturen sind in vier verschiedenen Oberflächenausführungen verfügbar. Sie sind in klassischem Chrom oder in drei langlebigen PVD-Oberflächen – Magnetic Grey, Brushed Gold und Silver Storm – erhältlich. Dadurch fügen sich die Armaturen optimal in unterschiedliche Ästhetiken und Badkonzepte ein.Die Armaturen lassen sich ideal mit Extra Waschtischen sowie Blend Cube WCs und Bidets kombinieren, da sie dem gleichen Designkonzept folgen, das durch Ecken und Kanten betont wird. Durch den Singular™-Ansatz von Ideal Standard ist sichergestellt, dass die Produkte des gesamten Portfolios von Ideal Standard uneingeschränkt miteinander kombiniert werden können, um individuelle Lösungen ohne Kompromisse zu erzielen. So wirken die geometrischen Designs der neuen Extra Armaturen auch im Zusammenspiel mit anderen Produkten aus den Atelier Collections stimmig. In Verbindung mit beispielsweise den Duschthermostatreihen Ceratherm C100, Ceratherm Navigo oder der Zubehörserie IOM, die durch ihr betont eckiges Design geprägt sind, lässt sich ein durchgehend geometrischer Einrichtungsstil mit perfekt aufeinander abgestimmten Farben und Oberflächen umsetzen.Roberto Palomba, Chief Design Officer bei Ideal Standard, sagt: „Die Aufnahme der Armaturen in die Kollektion Extra ist eine zeitgemäße Ergänzung der Atelier Collections. Extra Armaturen lassen sich perfekt auch mit Produkten aus anderen Kollektionen von Ideal Standard kombinieren, da sie markante Zeichen und Kontraste setzen.“Mehr Informationen zu den Produkten von Ideal Standard finden Sie HIER