I-tec Decor: Individuelle Gestaltung von Kunststofffenstern

2024-03-21

Täuschend echtes Design durch Digitaldruck

Ressourcenschonung und Erfüllung individueller Wünsche

Laufende Investitionen in Produktneu- und -weiterentwicklung

Fotocredit: Internorm

Es gibt vorerst elf Arten von I-tec Decor: Beton grau und zehn unterschiedliche Holztöne von Eiche grau über Schwarzgrau bis zu Nussbaum rot und Fichte. Durch die vielen Gestaltungsvarianten lassen sich die Fenster an den persönlichen Geschmack, aber auch an Türen, Möbel und Böden anpassen. Mit I-tec Decor wird maximale Individualität für den ganz persönlichen Wohntraum ermöglicht, komplett nach Kund:innenwunsch. Das Design wird auf der Innenseite der Kunststoffprofile der Systeme KF 310, KF 410 oder KS 430 mittels moderner Digitaldruck-Technologie aufgetragen und wirkt dadurch täuschend echt. Zusätzliche Deckschichten schützen die Oberfläche vor UV-Strahlung und ermöglichen die Anwendung handelsüblicher Reinigungsmittel. Häuslbauer:innen und Haussanierer:innen schätzen die einfache Pflege und auch die Preisvorteile dieses Fenstersystems. Holztöne auf der anderen Seite überzeugen mit einem natürlich-behaglichen Flair.Die innovative Digitaldrucktechnologie am Fenster revolutioniert nicht nur das Design, sondern maximiert auch die Ressourceneffizienz. Durch den direkten Druck auf das Profil wird kein Kleber benötigt. Zudem führt die Verwendung von weißen Basis-Profilen zu einer verbesserten Energiebilanz, denn die Zuschnittreste können als hochwertiges Recyclat direkt in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt werden. Zusätzlich ermöglicht das Print-on-demand-Verfahren flexibel auf Kunden:innenwünsche eingehen zu können.Europas führende Fenstermarke investiert jedes Jahr in die Neu- und Weiterentwicklung der Produkte. Die I-tec-Technologien sind das sichtbare Ergebnis. Neben I-tec Decor bietet Internorm unter anderem die konkurrenzlose Verriegelungstechnik I-tec Secure ohne sichtbare Schließteile, die energieautarke und zwischen den Scheiben integrierte Beschattungslösung I-tec Shading und die automatische Türöffnung mit I-tec Open. Die I-tec-Innovationsserie untermauert die Vorreiterrolle von Internorm bei der Entwicklung zukunftsweisender Fenstersysteme.Mehr Informationen finden Sie unter www.internorm.com