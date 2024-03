Hydro CIRCAL 75R: Weiter reduzierter CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

2024-03-09

Beschaffung, Aussortierung und Rückverfolgbarkeit optimiert

Das bedeutet: Mindestens 75 % des verwendeten Aluminiums hatte zuvor bereits das Ende seiner Lebensdauer als Produkt erreicht und wurde in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt. Um den Recyclingprozess weiter zu optimieren, geht der norwegische Hydro Konzern – zu diesem gehört auch WICONA – nun den nächsten Schritt. Optimierungen bei der Beschaffung, Aussortierung und Rückverfolgbarkeit von Post-Consumer-Schrotten (End-of-life-Aluminium) sowie ein optimierter Schmelzprozess ermöglichen es, Hydro CIRCAL 75R nun mit einer indirekten Bilanz von nur 1,9 kg CO2/kg Aluminium (im Vergleich zu 2,3 kg CO 2 /kg Aluminium vorher) herzustellen – das sind 70 % weniger als der europäische Durchschnitt. Das neue Hydro CIRCAL 75R mit der niedrigeren CO 2 -Bilanz ist für sämtliche Aluminiumsysteme von WICONA erhältlich. Die erreichten Werte werden in einer Umweltproduktdeklaration (EPD) dokumentiert.

Hydro CIRCAL 100R mit CO 2 -Bilanz von 0,5 kg CO2/kg Aluminium

2

2

2

Die nachhaltige Aluminiumlegierung Hydro CIRCAL 75R wurde bereits 2019 im Markt eingeführt und besteht zu mindestens 75 % aus recyceltem End-of-Life-Material bzw. Aluminiumschrott.Zusätzlich zu Hydro CIRCAL 75R ist auch Hydro CIRCAL 100R – eine Aluminiumlegierung aus 100 % recyceltem End-of-Life-Aluminium – erhältlich. Dieses bietet eine noch niedrigere CO-Bilanz von nur 0,5 kg CO/kg Aluminium. So lassen sich Tür-, Fenster- und Fassadenprofile mit einer CO-Bilanz erstellen, die zu den niedrigsten weltweit zählt. Ein weiterer wichtiger Schritt hin zu einer echten Kreislaufwirtschaft mit Aluminium.Mehr Informationen finden Sie unter: www.wicona.at