Ostendorf Kunststoffe: Hausentwässerung in Perfektion

2024-02-14

Viele Wünsche auf einmal, die nicht jedes Produkt erfüllen kann. Mit unseren schalldämmenden Abwasserrohren HT Safeund Skolan Safekönnen wir all diese Wünsche erfüllen. Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe hat ihren Hauptsitz und auch die Produktion in Deutschland, was bereits der erste gravierende Unterschied zu anderen Herstellern ist. Nicht nur die Produktionsabläufe des norddeutschen Profis für Abwasserrohre sind nachhaltig, wie sicherlich auch bei den meisten anderen Herstellern, auch bei den Transportwegen wird Nachhaltigkeit und Umweltschutz großgeschrieben. Durch 3 Standorte in Deutschland verhindern wir Transportwege quer durch Deutschland. Das bedeutet für Sie neben dem Nachhaltigkeitsgedanken natürlich auch eine kurze Lieferzeit.

Selbstverständlich können wir auch in diesem Bereich punkten. Wir verbauen eine leistungsstarke 3-fach-Lippendichtung, welche komplett in der Muffensicke eingebettet ist und somit gegen äußere Einflüsse bestens geschützt ist. Unsere beiden Systeme HT Safe® und Skolan Safe® sind wirtschaftlich und fair kalkuliert, sodass man das nötige Budget einspart, um die Wünsche nach schöner Optik umsetzen zu können.

Mit Ostendorf Produkten werden Wünsche wahr. Und weil unsere Systeme HT Safe® und Skolan Safe® nicht nur all diese Vorzüge besitzen, sondern auch hinsichtlich der Produktion und Technik absolut top sind, gewähren wir noch 25 Jahre Garantie

Kontaktierten Sie den passenden Ansprechpartner in Ihrem Gebiet oder informieren Sie sich auf unserer Homepage oder in unserem YouTube Produktvideo: