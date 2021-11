Gut geschult mit GUTEX

2021-11-08

Architektentag, Video-Tutorials und Schulungsprogramm starten im Herbst

Wie geht CO 2 -sparendes Dämmen? Was sind die Vorteile ökologischer Dämmung aus Holzfasern und wie lassen sich optimale Planungs- und Verarbeitungsergebnisse erzielen? Auch 2021 schult GUTEX Verarbeiter und Händler, Planer und Berater in der fachgerechten Planung und Verarbeitung von Holzfaser-Dämmlösungen für Dach, Fassade und Ausbau. Besondere Highlights: Der GUTEX Architektentag am 3. November 2021 vor Ort in Augsburg und live per Stream sowie drei neue Video-Tutorials unter dem Motto "Tipps & Tricks für Verarbeiter". Alle Online- und Präsenz-Schulungen des GUTEX Schulungsprogrammes für das 2. Halbjahr 2021 und weitere Informationen sind hier zu finden: www.gutex.de/service/seminare



GUTEX informiert: 3 neue Tutorials mit wertvollen Tipps & Tricks für Verarbeiter

Ob für Azubis oder Vollprofis, die ihre Handgriffe oder ihren Weg zum Top-Ergebnis noch weiter optimieren möchten, hat GUTEX in der Veranstaltungsreihe “GUTEX informiert” drei Tutorials zusammengestellt. Mit praktischen Tipps & Tricks für eine leichtere, schnellere und bessere Verarbeitung der ökologischen Holzfaserdämmstoffe erklären die kurzen Filme auf dem GUTEX YouTube-Kanal, wie die alltäglichen Handgriffe auf der Baustelle optimiert werden können:

Zuschnitt und Bearbeitung von Holzfaserdämmung – gewusst wie (Online ab 01.10.21)

Zuschnitt der GUTEX Thermoflex – einfach, effektiv und nachhaltig (Online ab 08.10.21)

Tipps und Tricks zur GUTEX Thermowall Montage (Online ab 15.10.21)

GUTEX Schulungen im 2. Halbjahr 2021

Wie immer hält auch das GUTEX Schulungsprogramm einen Mix aus Theorie- und Praxisschulungen zur fachgerechten Planung und Verarbeitung von Dämmstoffmatten, -platten und Einblasdämmung aus Holzfasern bereit. Ob Präsenz-Schulungen mit Produkten für den Innenbereich und die Dachsanierung im Steildach oder die vierteilige Online-Schulung zum Thermowall WDVS, die erfahrenen GUTEX Praxistrainer sind Spezialisten aus Anwendungstechnik und Beratung und vermitteln Fachwissen für die Wärmedämmung von Dach, Fassade und Ausbau.

Das aktuelle GUTEX Schulungsprogramm sowie die Möglichkeit der Online-Anmeldung zu den Seminaren sind im Internet unter www.gutex.de/service/seminare abrufbar.

Architektentag unter dem Motto: In Zukunft? Holzbau!

Am 3. November veranstaltet GUTEX den zweiten Infotag für Architekten, Planer und Holzbauer. Im Fokus stehen die neuen Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung und sichere Ausführung von holzfaserbasierten WDVS, u. a. durch die herausragenden Eigenschaften von Brettschichtholz aus Birke, einem gewerkeübergreifenden, wind- und schlagregendichten Fensteranschluss-System und ein bauphysikalisch gegen Algen wirksames Putzsystem. Vor Ort in Augsburg oder online kann an der von der dena-anerkannten Veranstaltung teilgenommen werden.

Infos & Anmeldung: schulung@gutex.de.



Individuelle Beratung

Neben dem Schulungsprogramm bietet GUTEX zusammen mit dem Außendienstmitarbeiter Frank Kreidl auch eine individuelle und qualifizierte Beratung, um das Planen und Bauen mit ökologischen Dämmmaterialien einfach und effizient zu machen. Als leistungsstarker Partner bietet das Unternehmen Kunden in ganz Europa und darüber hinaus eine exzellente Beratungsqualität mit hoher Erreichbarkeit.

Link zu YouTube: https://www.youtube.com/user/GutexHolzfaser/



Mehr Informationen finden Sie unter www.gutex.de oder direkt per Mail an info@gutex.de.