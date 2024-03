Groß und Klein verbunden: Das neue COOL-FIT 2.0 Push System

2024-03-19

2

HVAC-Technologie wird immer wichtiger. Es wird geschätzt, dass die Anzahl der Klimaanlagen in Gebäuden bis 2050 aufgrund des Klimawandels und steigenden Bevölkerungszahlen auf 5,6 Milliarden Einheiten klettern wird . Gleichzeitig sind moderne Industrien auf HVAC-Lösungen für die Prozesskühlung in Anwendungen wie Rechenzentren oder der Fertigung angewiesen. Die Notwendigkeit, den Ausstoß von COund Treibhausgasen zu reduzieren, ist daher dringlicher denn je.GF Piping Systems hat als Antwort auf diese Herausforderung COOL-FIT entwickelt, ein vorisoliertes 3-in-1 Rohrleitungssystem für den Einsatz in Kaltwassersätzen, das Rohre, Fittings, Ventile und Werkzeuge umfasst. Das komplette System wird bereits zur Komfortkühlung sowie für ein breites Spektrum von gewerblichen und industriellen Anwendungen genutzt. Bisher haben sich Kunden auf gepresste und geschweißte Metallsysteme oder nachträglich isolierte Polyethylen-Rohre verlassen, um den letzten Meter zwischen COOL-FIT 2.0 und dem Klimagerät zu überbrücken.Das COOL-FIT 2.0 Push System schliesst diese Lücke nun, indem es die Produktfamilie um kleinere Dimensionen erweitert. Es ist in Grössen zwischen d16 und d32 erhältlich und ist für den Einsatz bei Temperaturen zwischen +5°C und +60°C geeignet. Da es auf der bewährten iFIT-Produktfamilie von GF Piping Systems basiert, bietet das COOL-FIT 2.0 Push System eine einfache Plug-and-Play Installation dank mechanischer Verbindungen, biegbaren Rohren sowie einer Adapter-Modul-Technologie.COOL-FIT 2.0 besteht aus leichten Materialien und ist somit eine korrosions- und wartungsfreie Alternative zu Rohrleitungssystemen aus Metall. Aufgrund dieser Materialeigenschaften kann das System über einen Zeitraum von 25 Jahren unterbrechungsfrei betreiben werden. Sein 3-in-1 Design (bestehend aus Rohr, Isolierung und robustem Mantel), kombiniert mit einer effizienten und einfachen Verbindungstechnologie, führt zu einer 50% schnelleren Installationszeit als bei nachträglich isolierten Rohren aus Metall. Durch die Vorisolierung und die Verwendung von Kunststoff minimiert COOL-FIT 2.0 ausserdem Druckverluste und verfügt über eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Dies macht das System 30% energieeffizienter.Kevin Blumberg, Senior Business Development Manager Cooling, glaubt dass das COOL-FIT 2.0 Push System ein wichtiger Schritt für das Unternehmen ist: „Wir haben bereits gezeigt, dass Kunststoff-rohrleitungssysteme eine langlebige, einfach zu installierende und leistungsfähige Lösung für eine Vielzahl von HVAC-Anwendungen sind. Mit dem Push System können wir unseren Kunden das letzte Puzzleteil bieten – COOL-FIT ist nun eine Komplettlösung für eine selbstbewusste und sichere Isolierung, welche die gewerbliche und industrielle Kühlung energieeffizienter macht.“Mehr Informationen finden Sie unter: www.gfps.com/at oder in unserem YouTube Video: