Grohe Technologien – so sieht ein modernes Zuhause aus

2021-11-11

Die deutsche Marke GROHE ist der weltweit führende Hersteller von Sanitärprodukten für das Bad und die Küche. Wichtige Werte, die auch die Marke definieren, sind moderne Technologien, Qualität, Design und eine nachhaltige Entwicklung. Um das Vertrauen der Kunden in die Marke zu stärken, tragen alle GROHE-Produkte mit Stolz das Label Made in Germany. Im Laufe seiner Geschichte hat das Unternehmen mehr als 240 Auszeichnungen für Design und vor allem für innovative Technik erhalten.



Armaturen von höchster Qualität

Wenn Sie den Namen GROHE hören, denken die meisten von Ihnen wahrscheinlich an Armaturen. Aufgrund ihrer hohen Qualität, ihren einzigartigen Designs und ihrer innovativen Technologien gehören sie zu Recht zu den Besten auf dem Markt. Die fertigen Armaturen werden Tests unterzogen, bei denen sie sich im Laufe der Zeit ebenso bewähren müssen wie in Bezug auf Funktionalität, Bedienerfreundlichkeit und einen störungsfreien Betrieb.

Küchenarmaturen

Selbst im modernen Zeitalter, in dem Geschirrspüler das Geschirrspülen per Hand ersetzt haben, können wir nicht auf Spülen und Küchenarmaturen verzichten. Dank ihrer Technologie hat die Marke GROHE die Grenzen der Vorstellungskraft und das allgemeine Niveau von Spültischarmaturen auf ein neues Niveau gehoben.



GROHE Blue®

Haben Sie Lust auf sprudelndes Wasser direkt aus dem Wasserhahn? Mit dem Einhebelmischer der Reihe GROHE Blue® Professional mit integriertem Filter kein Problem. Er sorgt für den perfekten Geschmack von reinem, frisch gefiltertem Wasser, während die integrierte und mit CO₂ gefüllte Flasche für kohlensäurehaltiges Wasser ganz nach Ihren Vorlieben liefert – Medium bis Classic.

GROHE Red

Die „rote“ Küchenarmaturenserie konzentriert sich auf heißes Wasser direkt aus der Armatur. GROHE Red bietet den Komfort, per Knopfdruck in 2 Sekunden 100 °C heißes Wasser zu liefern. Das ist viel schneller als das Erhitzen von Wasser in einem Kochtopf oder einem Wasserkocher. Die Küchenarmatur ist mit einem Titanboiler in verschiedenen Größen ausgestattet.



Traumhaftes Duscherlebnis

Gönnen Sie sich ein Badezimmer, das sowohl funktional als auch stilvoll ist. Die Duschköpfe der Serie Grohe Tempesta zeichnen sich durch eine hohe Leistung, tolles Design und praktische Funktionen sowie das GROHE DreamSpray®-Technologie aus. Das ausgeklügelte System verfügt über einen Motor im Inneren des Brausekopfes, der kontinuierlich Wasser in jede einzelne Düse befördert. So können Sie Ihr Duscherlebnis in vollen Zügen genießen.



Schutz der Wohnung vor Überschwemmungen

Rissige Rohre, schimmelige, feuchte Wände und eine überflutete Wohnung – ein wahrer Albtraum. GROHE hat auch an diese Situation gedacht. Das GROHE Sense Guard System wurde entwickelt, um die Wasserversorgung in Ihrem Haus im Falle eines Rohrbruchs sofort zu unterbrechen. Und das alles dank des eingebauten Aquablock-Systems. Sie können das System mit Ihrem Smartphone verbinden, das Sie im Falle einer Katastrophe alarmiert. Als zusätzlicher Bonus gibt Ihnen die App einen vollständigen Überblick über Ihren Wasserverbrauch, so dass Sie am Ende des Jahres keine unangenehme Überraschung mit astronomisch hohen Wasserrechnungen erleben werden.

Eine neue Dimension der Hygiene

Sobald Sie es einmal ausprobiert haben, werden Sie es nicht mehr missen wollen. Die Rede ist vom Dusch-WC GROHE Sensia Arena. Dieser Dusch-WC verfügt über zwei separate Duscharme, die für die perfekte Hygiene des gesamten Intimbereichs sorgen. Ein weiterer Vorteil eines Dusch-WCs ist, dass es nicht die Haut reizt und schonender zu ihr ist. Darüber hinaus sorgt die AquaCeramic-Beschichtung dafür, dass sich Schmutz sowie Verunreinigungen nicht mehr so schnell festsetzen. Die Steuerung erfolgt auch über eine Smartphone-App, mit der Sie Ihre eigenen, individuellen Einstellungen vornehmen können.



Alles an einem Ort

Sind Sie aktuell an Produkten für das Bad oder die Küche interessiert? Auf dem führenden E-Shop Sanitino.at finden Sie eine große Auswahl an Top-Produkten von GROHE und weiteren namhaften Herstellern. Schutz der Wohnung vor Überschwemmungen

Rissige Rohre, schimmelige, feuchte Wände und eine überflutete Wohnung – ein wahrer Albtraum. GROHE hat auch an diese Situation gedacht. Das GROHE Sense Guard System Rissige Rohre, schimmelige, feuchte Wände und eine überflutete Wohnung – ein wahrer Albtraum. GROHE hat auch an diese Situation gedacht. Das





Mehr Produkte finden Sie auf unserer Homepage