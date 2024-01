Mit Glas-Faltwänden im Shop- und Ladenbau Räume ins Freie erweitern

2024-01-31

Mehr Luft und Licht im Altbau:

Raumhohe Glas-Faltwände erweitern die Ladenfläche eines Friseursalons

Fensterflügel: Vier nach links, einer nach rechts

Bildnachweis: Malik Pahlmann für Solarlux GmbH

Die Glasfassade mit wenigen Handgriffen zur Seite schieben und auf diese Weise die Ladenfläche ins Freie erweitern – dies ist seit Kurzem in einem Friseursalon möglich. Verantwortlich dafür ist der nachträgliche Einbau einer raumhohen Glas-Faltwand von Solarlux.Soll die Glas-Faltwand vollständig geöffnet sein, werden von den insgesamt fünf Fensterflügeln vier nach rechts geschoben, wo sie als schmales Glaspaket platzsparend an der Wand geparkt wer-den. Das fünfte Element, welches als Drehflügel mit Komfortver-riegelung ausgebildet ist, öffnet sich nach rechts und dient als Aus-gangstür. Wichtig war dem Bauherrn außerdem, einen nahtlosen Übergang zwischen Innen- und Außenraum zu schaffen – ein Wunsch, dem Solarlux mit einer barrierefreien Bodenschiene ent-sprechen konnte. Maximaler Tageslichteintrag – auch im geschlos-senen Zustand – erlauben die filigranen Profile des Aluminium-Systems Highline: Die Ansichtsbreiten im Flügelstoß betragen nur 99 mm und sind damit konkurrenzlos schmal.Glas-Faltwände sind immer dann die richtige Wahl, wenn sich Glasfassaden fast zu 100 Prozent vollflächig öffnen lassen sollen. Insbesondere bei Umbauten, wenn zum Beispiel kein Raum für Wandtaschen im Bestand vorhanden ist, in die klassische Schiebe-fenster eingefahren werden können. Im Shop- und Ladenbau erfreuen sich die Solarlux Glas-Faltwand-Systeme zusätzlich großer Beliebtheit aufgrund ihres hohen Si-cherheitsstandards – so können die Baureihen Highline und Ecoline zum Beispiel als einzige Glas-Faltwand-Systeme weltweit optional mit der Einbruchschutz-Klasse RC 3 ausgestattet werden.