Gesunde Raumluft in Schulen und Büroräumen

2021-11-08

Eine ausreichende Lüftung in Schulen, Kindergärten und Büros für den Abtransport von Aerosolen und die Reduzierung der CO 2 -Konzentration sind für ein sicheres und gesundes Klima essenziell. Um eine konstant hohe Luftqualität in geschlossenen Räumen zu ermöglichen, kombiniert AluKönigStahl zwei Schüco Systemlösungen zu einem hybriden Lüftungskonzept, das mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung und natürliche Lüftung vereint.

Frischluft bei geschlossenem Fenster

Das dezentrale Lüftungssystem Schüco VentoTherm Twist ermöglicht einen kontrollierten, raumindividuellen Luftaustausch bei geschlossenem Fenster. Dank einer energieeffizienten Wärmerückgewinnung von bis zu 80 Prozent wird die Frischluft von außen vorgewärmt. Das beugt vor allem in kalten und nassen Monaten Zugluft und einer erhöhten Erkältungsgefahr vor. Der Automatikmodus über Sensoren sorgt dafür, dass der Lüfter bedarfsgeregelt arbeitet und richtet sich dabei nach der CO 2 -Konzentration im Raum. Schüco VentoTherm Twist kann flexibel in allen gängigen Schüco Fenstersystemen aus Aluminium und Kunststoff integriert und auch nachgerüstet werden.





Das dezentrale Lüftungssystem Schüco VentoTherm Twist überzeugt durch einen hohen Wirkungsgrad

der Wärmerückgewinnung von bis zu 80 Prozent.



Intelligente Beschläge für automatisierte Lüftung

Mit dem aufliegenden, nachrüstbarem Antriebssystem Schüco DriveTec und dem verdeckt liegenden Beschlag Schüco TipTronic SimplySmart bietet AluKönigStahl zwei automatisierte Beschlagsysteme für gesunde Raumluft in Klassenzimmern und Büroräumen. Beide Antriebssysteme ermöglichen bei Dreh- und Kippfenstern eine Öffnung mit einem Öffnungswinkel von bis zu 60° und einer Öffnungsweite von bis zu 800 mm, um Räume schnell und kontrolliert mit Frischluft zu versorgen. Die Anbindung an einen Automationsmanager sorgt für eine berührungsfreie Bedienung, um die Übertragung von Keimen und Viren über Fenstergriffe zu verhindern. Über mobile Endgeräte, eine Zeitschaltuhr oder Sensoren kann so kontrolliertes Zeitlüften gesteuert werden. Die Vernetzung mit Sensoren verhindert zudem, dass die Fenster bei Regen oder Sturm geöffnet sind. Und auch bei heißen Sommertagen sorgt eine automatisierte, kontrollierte Nachtauskühlung für ein angenehmes Raumklima. Insgesamt können bis zu 30 Schüco Fensterelemente über einen Automationsmanager vernetzt werden. Fenster mehrerer Klassen- oder Büroräume können dadurch gemeinsam und komfortabel kontrolliert gelüftet werden.



Das Lüftungssystem Schüco VentoTherm Twist kann fensterintegriert horizontal oder vertikal verbaut werden.

Dank der individuellen Steuerung und der Einbindungsmöglichkeit in die Gebäudeautomation ist Schüco DriveTec ideal

für schwer zugängliche Fenster wie Oberlichter oder Dachfenster.





Mehr Informationen finden Sie unter www.alukeonigstahl.at, in unserem Besser lüften, gesünder leben PDF

oder direkt per Mail an office@alukoenigstahl.com.