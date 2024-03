Leistungsfähig entwässern bei optimierter Raumnutzung

2024-03-15

Geberit erweitert das hochschallgedämmte Entwässerungssystem Silent-Pro um neue, hydraulisch optimierte Formstücke: Die innovative Technologie heißt Silent-Pro SuperTube. Sie ist speziell für mehrgeschossige Gebäude oder Häuser mit mehrfach verzogener Fallleitung entwickelt worden, wo hohe Anforderungen an eine effiziente Planung und Installation sowie Wirtschaftlichkeit zu erfüllen sind.

Keine Umgehungsleitung: weniger Platz, weniger Kosten

Hydraulisch optimiert dank durchgehender Luftsäule

Hochschallgedämmtes System, einfache Planung

Die SuperTube-Technologie optimiert die Abwasserinstallation hydraulisch und installationstechnisch, sodass die Entwässerung ohne verbotene Anschlusszonen realisiert werden kann. Umgehungsleitungen entfallen und horizontale Leitungen bis sechs Meter (bei DN 100) oder bis vier Meter Länge (bei DN 90) können ohne Gefälle verlegt werden. Darüber hinaus erhöht sich die Abflussleistung im Fallstrang um bis zu 15 % im Vergleich zu einem herkömmlichen Bogenabzweig. Die revolutionäre Technologie definiert die Planung und Installation im Bereich hochschallgedämmter Entwässerungssysteme neu. Geberit leistet mit dieser Produktneuheit ab 1. April 2024 einen wichtigen Beitrag zu mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei Wohnungsbauprojekten.Die hydraulische Leistung und Funktion von Geberit Silent Pro SuperTube wurden durch einen Prüfbericht des TÜV Rheinland LGA Products bestätigt.In Gebäuden mit Fallleitungslängen von über zehn Metern müssen im Bereich von Fallleitungsverziehungen und beim Übergang einer senkrechten Fallleitung in eine horizontale Leitung Umgehungsleitungen installiert werden. Zudem sind in diesen Bereichen verbotene Anschlusszonen zu beachten. Diese Zusatzmaßnahmen und Einschränkungen entfallen beim Einsatz der neuen Geberit Silent-Pro SuperTube Formstücke.Das System besteht aus nur drei Komponenten. Diese leiten das Abwasser einerseits so durch Leitung lenken, sodass eine durchgehende Luftsäule erhalten bleibt. In der Folge werden die Druckschwankungen im System reduziert. Andererseits erhöhen sie die Abflussleistung um bis zu 15 %, wodurch horizontale Leitungen teilweise ohne Gefälle verlegt werden können.Durch den Wegfall der Umgehungsleitung wird ein geringerer Materialeinsatz benötigt. Zudem ist aus dem gleichen Grund nur ein Rohrschott notwendig. Der Brandschutz mit dem Geberit Rohrschott90 Plus EN und dem Geberit Silent-Pro BottomTurn Bogen wurde in Brandprüfungen gemäß den geltendenPrüfbestimmungen über 90 Minuten nachgewiesen.Geberit Silent-Pro SuperTube ist die hydraulisch optimierte Ergänzung des hochschallgedämmten Entwässerungssystems Geberit Silent-Pro zum Stecken. Das System ist ideal für Fallleitungen und Stockwerksanbindungen bei Bauprojekten mit hohen Anforderungen an den Schallschutz. Silent-Pro SuperTube verfügt über eine große Auswahl an Formteilen für die gängigsten Anwendungen. Die Komponenten stehen ab 1. April 2024 in den Dimensionen DN 100 und DN 90 zur Verfügung.Das System lässt sich mit allen gängigen Tools, unter anderem mit dem Geberit ProPlanner oder Dendrit Studio, unkompliziert und sicher planen. Zudem stehen für Geberit Silent-Pro SuperTube BIM-Daten im Katalog zur Verfügung. Zur Planung steht ein eigener SuperTube Assistent zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter: www.geberit.at/supertube oder in unserem YouTube Video: