2024-04-04

Future Brick Days 2024: Die Zukunft des Wohnens

Der Städtebau und Architekt:innen stehen weltweit vor den selben Herausforderungen: Es gibt immer weniger bezahlbaren Wohnraum für immer mehr Menschen. Hinzu kommen die Anforderungen an möglichst nachhaltige, CO 2 -neutrale und ressourcenschonende Lösungen und die Frage der Finanzierbarkeit eines „grünen“ Wohnbaus. Das diesjährige Thema der Future Brick Days ist brisant und aktuell wie nie und ermöglicht eine Reihe kritischer Fragestellungen sowie großes Diskussionspotential.



Gastgeber Wienerberger Österreich lädt anlässlich der vierten Auflage der Future Brick Days am 14. Mai 2024 Architekt:innen, Planer:innen, Statiker:innen, Verarbeiter:innen und weitere interessierte Gäste ins Architekturzentrum Wien (AZW) ein, in die spannenden Themen rund um den Titel der Veranstaltung „Zukunft des Wohnens“ einzutauchen. Die Teilnehmer:innen erwarten interessante Keynotes von nationalen und internationalen Vortragenden, die innovative Projekte, aktuelle Trends und kreative Ansätze vorstellen und damit Potentiale für den Wohnbau der Zukunft aufzeigen.



„Die Mieten steigen, Bauland wird immer knapper und gesellschaftliche Entwicklungen fordern neue Wohnkonzepte. Vor diesem Hintergrund wird es zum einen immer wichtiger, Bestandsimmobilien anders zu nutzen und weiterzuentwickeln. Zum anderen sind nachhaltige Wohnkonzepte und Strategien zur Nachverdichtung ungenutzter Flächen gefragter denn je“, erklärt Johann Marchner, Geschäftsführer von Wienerberger Österreich, und ergänzt: „Im Rahmen der diesjährigen ‚Future Brick Days‘ beschäftigen wir uns mit diesen und weiteren aktuellen Herausforderungen im Städtebau und zeigen, wie das Wohnen in der Zukunft aussehen kann. Wir freuen uns auf einen inspirierenden Austausch mit unseren Vortragenden sowie Gästen.“



Weitere Informationen zum Programm und den Vortragenden sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter www.futurebrickdays.at. Der Eintritt ist nach erfolgreicher Voranmeldung für alle Teilnehmer:innen kostenlos. Die Plätze sind limitiert.



FBD: Event-Reihe über die Trends der Baubranche

Unter dem Motto „Building Future Together“ hat Wienerberger im Jahr 2021 die „Future Brick Days“ als Event-Serie ins Leben gerufen. Die Veranstaltungen mit nationalen und internationalen Speaker:innen sollen relevanten Themen aus der Bauwelt eine Bühne bieten, Horizonte erweitern und Vertreter:innen aus der Branche miteinander vernetzen. Jedes Event wird einer ausgewählten Themenwelt gewidmet, die aktuelle und zukünftige Trends aufgreift und Inspiration für alle Teilnehmer:innen liefert. Die bisherigen Veranstaltungen zu den Themen „Digitale Bauwelten“, „Nachhaltige Bauwelten“ und „Keramische Bauwelten“ stießen auf großes Interesse.