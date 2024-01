2024-01-26

Wenn es um die Abdichtung der neuralgischen Punkte einer Baukonstruktion geht, benötigt man ein Abdichtungssystem, dass aufeinander abgestimmt ist und aus einer Hand kommen sollte.Die ersten WU- Bauteile die bei einem Bauvorhaben erstellt werden, sind in der Regel Pumpensümpfe und Aufzugsunterfahrten. Hier muss im Vergleich zu den sonstigen Bauteilen oft in kleinen sehr filigranen Betonierabschnitten gearbeitet werden. Dies ist nicht nur Schalungstechnisch, sondern auch bezüglich der Belieferung mit den benötigten Baustoffen kosten- und zeitintensiv. Schon in dieser frühen Bauphase bietet sich der Einsatz von Fertigteilen an. Die KRASO GmbH & Co. KG bietet für diesen Einsatzzweck verschiedene Pumpensümpfe und Aufzugsunterfahrten als Fertigteil aus Kunststoff und Beton an. Im weiteren Bauverlauf kann nicht nur im Bereich der Arbeits- und Dehnungsfugen auf Systeme aus dem Hause KRASO vertraut werden.

KRASO Produkte: Im Labor geprüft, auf der Baustelle bewährt.

KRASO Pumpensümpfe als Betonfertigteil sparen Zeit und Geld

auf der Baustelle.

Von Fugenband bis Fugenblech – zur Abdichtung von nahezu sämtlichen Fugen bietet KRASO zahlreiche Lösungen.

Rohrdurchführungen mit KRASO Vierstegdichtung schützen vor

drückendem Wasser bis zu 10 bar und vor dem

gesundheitsschädlichen Edelgas Radon.

Mit KRASO Dichteinsätzen lassen sich Kabel und Rohre

auch im Nachhinein effektiv abdichten.

Auch für die vielen verschiedenen Arten von Ver- und Entsorgungsleitungen findet man im KRASO Produktprogramm für nahezu jedes Abdichtungsproblem eine passende Lösung. Boden- und Wanddurchführungen für den Einsatz im WU- Beton oder auch mit zusätzlicher Anbindemöglichkeit von Flächenabdichtungen oder Frischbetonverbundabdichtungen (FBV) finden sich genauso im Portfolio des Abdichtungsspezialisten wie spezielle Wanddurchführungen zur Vermeidung von „Wasserbrücken“ in Dreifachwänden. Futterrohre, die anschließend von den Nachfolgegewerken mittels Dichteinsatz belegt werden können, gehören natürlich ebenfalls ins Sortiment.Das KRASO Produktprogramm wird weltweit bei ausgesuchten Fachhändlern vorgehalten oder in kürzester Zeit vom Herstellwerk im westfälischen Rhede direkt zum Endverbraucher auf die Baustelle gesendet.Ein besonderes Augenmerk legt KRASO auf die Qualität und Baustellentauglichkeit der Produkte. Es gibt immer einen Unterschied zwischen der Prüfung eines Produktes im Labor und der wirklichen Baustellenrealität: Daher besitzen KRASO Produkte nicht nur ein Prüfzeugnis, sondern bewähren sich auch vor Ort im harten Baustellen-Alltag.Mehr Informationen finden Sie unter www.kraso.de