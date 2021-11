2021-11-08

IKEA baut am Westbahnhof auf Trittschalldämmung von REGUPOL

Foto © IKEA

Foto © FRANNER

IKEA Wien Westbahnhof – einzigartiges Konzept, üppige Fassadenbegrünung.Eine öffentliche Dachterrasse mit atemberaubendem Ausblick, darunter ein Hostel. Eine akustische Herausforderung?

Auch bei dem Projekt IKEA Westbahnhof kommt es zur Vermischung verschiedener Lebensbereiche im Gebäude. Neben dem für IKEA-Märkte typischen Restaurant ist in den obersten Etagen ein Hostel im Bauwerk integriert. Die Flachdachkonstruktion des Hostels wird als Erlebnisfläche genutzt. Die Dachterrasse ist während der Öffnungszeiten des Möbelhauses bis am Abend begehbar. Die Kombination aus der großzügigen Dachterrasse und den darunterliegenden Schlafräumen des Hostels erzwingt die Einhaltung eines maximalen Schallschutzes (Zielwert L n T, w < 28 dB nach ÖNORM S 5012:2012).



Eine große akustische Herausforderung?

Nicht für die Trittschalldämmbahn REGUPOL sound and drain 22, mit der auch bei diesem Projekt die hohen Anforderungen erfüllt werden. Der rechnerische Nachweis der Anforderung konnte durch eine Sonderdicke des Produkts erbracht werden. Die damit einhergehende Verringerung der dynamischen Steifigkeit führte zum Ziel.

Die für den Außenbereich geeignete sowie mit einer europäisch techn. Bewertung ausgestattete Trittschalldämmung bietet einerseits die hohe Trittschalldämmwirkung und andererseits den Schutz der Abdichtung vor mechanischen Einflüssen sowie eine Drainagefunktion. Ein Filtervlies zur Verhinderung von Einschlämmungen und Verschmutzungen gewährleistet dauerhaft die akustischen Eigenschaften.

Beispielhafte Bodenkonstruktion :

1-Betonplatten

2-Edelsplitt

3-REGUPOL sound and drain 22

4-Randdämmstriefen

5-Abdichtung 6-Wärmedämmung

7-Wanddichtung – 8-Wärmedämmung

9-Abdichtung





REGUPOL sound and drain 22



Technische Daten





REGUPOL

REGUPOL sound Range

REGUPOL

REGUPOL

Professionelle Beratung und Montage

FRANNER Lärmschutz seit über 30 Jahren

Denn eines ist sicher: Professioneller Lärmschutz beginnt schon in der Planungsphase.

Fürund dieist die Erfüllung von hohen akustischen Anforderungen ein Grundanspruch. Neben diesem Anspruch steht beidie Nachhaltigkeit im Vordergrund. Mit einem Anteilvon bis zu 95 % wiederverwerteter Rohstoffe leisteteinen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.Circular Economy funktioniert nur, wenn Recyclingprodukte im Wettbewerb mit Neuprodukten bestehen. 2020 legte die EU-Kommission einen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft vor, der energie- und ressourcenschonendes Bauen sowie das Sanieren fördert. Einige Landesgesetze sehen bereits eine Bevorzugungspflicht von Recyclingprodukten vor. Wer nachhaltig und gleichzeitig technisch anspruchsvoll bauen will, setzt auf die richtigen Partner: REGUPOL und FRANNER Lärmschutz.Nicht nur ein erstklassiges Schallschutz- und Akustikmaterial, sondern auch die professionelle Montage spielt eine große Rolle, um ein optimales Resultat zu erzielen. Für Lärmschutzmaßnahmen in Industrie, Gewerbe und Büros bietetallen Architekten und Bauherren eine professionelle Beratung und technisch ausgereifte Produkte an.