Forbo präsentiert klimapositive Linoleum Kollektion

2024-02-22

Treten Sie ein in die moderne Natur

Die Natur als Grundlage für eine nachhaltige Zukunft

Copyright für alle Bilder: Forbo Flooring

Im Einklang mit der Natur hat Forbo einen klimapositiv hergestellten Linoleumbodenbelag entwickelt, der die Grundlage für gesunde Räume bildet. Funktionale Eigenschaften, modernes Design und ökologische Materialien – hierfür steht die neue Linoleum Uni Kollektion von Forbo Flooring.Die Farbpalette von Marmoleum Cocoa, Walton, Concrete und Piano präsentieren sich in einfarbigen bis hin zu dezent gemusterten Dessins in natürlichen und neutralen Tönen und erlauben Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Baumaterialien wie Holz, Stein, Stahl oder Beton.Der Uni-Klassiker Marmoleum Walton überzeugt mit seiner Gradlinigkeit ursprünglichen Linoleums. Die moderne Farbpalette bietet Möglichkeiten für eine puristische Raumatmosphäre: von kühlen Grautönen über warme Erdtöne bis hin zu den beliebten Farbklassikern. Marmoleum Concrete steht für das Trendthema Beton, bleibt dennoch seinem natürlichen Charakter treu. Mit Raffinesse arbeitet auch Marmoleum Piano: Hier trifft eine dezente gesprenkelte Struktur auf einen unifarbenen Hintergrund. Marmoleum Cocoa hingegen ist ein besonders nachhaltiger und kreislauffähiger Linoleumbodenbelag. Das Erfolgsgeheimnis ist die Zugabe von Kakaobohnenschalen, die dem Material seine Eigenständigkeit und aufregende Oberflächentextur verleiht und wurde aus gutem Grund mit dem German Design Award prämiert.Marmoleum ist die beste elastische Bodenlösung, besteht aus natürlichen Rohstoffen, ist frei von PVC, Weichmachern und Synthesekautschuk und wird klimapositiv hergestellt, ganz ohne Kompensation. Mit der neuen Linoleum Uni Kollektion gelingt es Forbo erstmalig, dass in einer Kollektion die Kreislauffähigkeit umgesetzt wird. Und das geschieht ganz einfach: Natürliche Rohstoffe wie Leinöl, Holzmehl, Jute, Kalkstein und Naturharze werden für die Herstellung verwendet. Die Herstellung von Forbo Linoleum erfolgt nachweislich klimapositiv. Basierend auf einer Materialmischung aus überwiegend schnell nachwachsenden Rohstoffen werden zusätzlich auch langjährig genutzte Linoleumbodenbeläge recycelt und bei der Produktion nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip wiederverwendet. Die eingesetzten schnell nachwachsenden Rohstoffe binden bereits während ihres Wachstums durch Fotosynthese das Treibhausgas CO₂ und bilden damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Marmoleum bindet im Herstellprozess mehr klimaschädliches CO₂, als es verursacht und zählt dadurch als klimapositives Bauprodukt von der Rohstoffgewinnung bis zum verlegten, gebrauchsfertigen Produkt – ganz ohne Kompensation. Und am Ende ist es ganz simpel: Nur Produkte, die lange nutzbar und recycelbar sind, sind wirklich nachhaltig.Mit der Linoleum Uni Kollektion verbindet Forbo Flooring einmal mehr einzigartige Produktqualitäten mit einem konsequenten Engagement für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Die Kollektion umfasst 72 Artikel in 4 Musterungen: Cocoa – Walton – Concrete – Piano.Mehr zu Linoleum Uni finden Sie HIER oder in unserem Marmoleum PDF