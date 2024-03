Flächenbündiges Brandschutzglas mit integriertem Einbruchschutz

2024-03-23

CONTRAFLAM STRUCTURE 30 VETROGARD RC2/RC3/RC4 ist die erste flächenbündige Brandschutzglaslösung für Innentrennwände mit integriertem Einbruchschutz.

Als symmetrische Ganzglaslösung bietet das patentierte Produkt maximale Transparenz bei gleichzeitigem Schutz vor Brand und Einbruch. Dank der Kombination aus 30 Minuten Brandbeständigkeit und Einbruchshemmung in den erfolgreich geprüften Klassen RC2 bis RC4 sorgt CONTRAFLAM STRUCTURE 30 VETROGARD RC2/RC3/RC4 für ein Höchstmass an Sicherheit und sehr gute Schallschutzwerte.

Über die Widerstandsklassen RC2 bis RC4

Das Produkt eignet sich besonders für Innentrennwände und für halboffene Aussenanwendungen, beispielsweise in Einkaufszentren. Es überzeugt nicht nur durch seine puristische Ästhetik, sondern kann auch zu einem Multifunktionsglas mit zahlreichen weiteren Funktionen kombiniert werden und wird so zu einem Hochsicherheitsglas mit Brandschutz-, Einbruchschutz- und Schallschutzeigenschaften. Und es kann zum Beispiel auch mit DIAMANT-Glas, einem Glas mit extrem hoher Transparenz und sehr schwacher Eigenfarbe, problemlos gefertigt werden.Darüber hinaus erfüllt CONTRAFLAM STRUCTURE 30 VETROGARD RC2/RC3/RC4 die Anforderungen zur Verwendung von bruchsicheren Werkstoffen in Flucht- und Verkehrswegen und bietet optimale Verkehrssicherheit. Das System kann vielfältig und variabel in Holz-, Stahl- und Aluminiumprofilen oder in andere Rahmenkonstruktionen eingesetzt werden. Für die Decken-, Boden- und Wandanschlüsse der umlaufenden Rahmenprofile sowie zur Integration von Brandschutztüren können ausserdem Profile zahlreicher namhafter Systemhersteller verwendet werden. Auch wenn der Schutz von Personen und Gebäuden an erster Stelle steht: Der Ästhetik und der Vielfalt an Zusatzfunktionen sind beim neuen CONTRAFLAM STRUCTURE 30 VETROGARD RC2/RC3/RC4 kaum mehr Grenzen gesetzt.Einbruchhemmende Elemente der Klasse RC2 erschweren das Aufbrechen mit einfachen Hebelwerkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen und Keilen. Elemente dieser Widerstandsklasse werden zusätzlich einer manuellen Einbruchprüfung unterzogen und müssen einem Angriff über eine Widerstandszeit von mindestens drei Minuten standhalten. Einbruchhemmende Elemente der Klasse RC3 erschweren auch das Aufbrechen mit zusätzlichen Werkzeugen wie einem weiteren Schraubendreher und einem Brecheisen. Die notwendige Mindestwiderstandszeit solcher Elemente liegt bei fünf Minuten. Durchbruchhemmende Verglasungssysteme der Widerstandsklasse RC4 wirken sehr effektiv gegen potenzielle Angriffe von aussen. Hier muss die Systemlösung Angriffen sogar mit Werkzeugen wie Schlagaxt, Stemmeisen oder einer Säge mindestens zehn Minuten standhalten.Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.vetrotech.com