Fassaden modern gestalten mit Austrotherm Fassadenprofilen

2021-11-08

Die Fassade ist das Gesicht des Hauses und der Spiegel seiner Bewohner. Mit individuellen Profilen wird ein echtes Einzelstück daraus. Denn bei der Fassadengestaltung moderner Bauten können Architekten und Bauherren ihrer Kreativität dank individuellen Lösungen von Austrotherm freien Lauf lassen. Ob Wellen- oder Kammfassade oder doch lieber minimalistisch eingesetzte Designelemente, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Austrotherm Fassadenprofile lassen Fassadenträume wahr werden, wie einige Referenzprojekte eindrucksvoll zeigen:



Die Kammfassade

Eine elegante Struktur, die sich trotzdem nicht in den Vordergrund spielt, war die Anforderung von Christian Jandrisevits, dem Geschäftsführer von Schwartz Bau. Diese Anforderungen an die Fassade konnten bei der Wohnanlage mit der Kammfassade aus Austrotherm Fassadenprofilen optimal erfüllt werden. Heute besticht das Eigenprojekt des Oberwarter Bauunternehmens mit nordischer Eleganz.



Der zeitlose Minimalismus der Gebäude im Grazer Stadtteil Andritz wird durch die Fassade in Kammoptik unterstrichen.

Designelemente

Welch großartige Wirkung sparsam eingesetzte Austrotherm Designelemente hervorrufen können, zeigt sich an einem Einfamilienhaus in Pinkafeld sehr gut. Der moderne Bau erlangt durch die Struktur und den farblichen Kontrast der Designelemente eine besonders moderne und unverkennbare Optik.





Austrotherm Designelement verleihen diesem Einfamilienhaus in Pinkafeld eine moderne und ganz individuelle Optik.

Die Wellenfassade

Für die Gestaltung der Fassade ließen sich die Planer in diesem Projekt in Wien 23, inmitten einer parkähnlichen Gartenanlage zwischen Hetzendorf und Alt—Erlaa, etwas ganz Besonderes einfallen: eine Flut von kleinen Wellen, die an der Oberfläche der Häuser entlanglaufen. Mit der tatkräftigen Unterstützung durch Austrotherm fand man so den richtigen Weg, um die gewünschte Optik einer Wellenfassade zu erreichen.

Individuelle Lösungen und persönliche Beratung für Architekten und Planer

Bei Austrotherm weiß man, dass Architekten und Bauherren bei der Fassadengestaltung moderner Bauten ihrer Kreativität freien Lauf lassen möchten. Die Austrotherm Fassadenprofile sind hierfür die perfekte Lösung, denn es kann nahezu jede Form und Struktur realisiert werden. Innovative Projekte bringen aber auch oft viele Herausforderungen mit sich. Die langjährige Erfahrung von Robert Huber, Spartenleiter Austrotherm Fassadenprofile, und seinem Team ermöglicht es dem heimischen Dämmstoffhersteller Kunden bei ihren Bauvorhaben bestmöglich zu beraten und auf Herausforderungen lösungsorientiert zu reagieren.

Robert Huber, Spartenleiter Austrotherm Fassadenprofile berät Sie gerne persönlich bei Ihrer individuellen Fassadengestaltung.