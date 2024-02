Fassaden machen Häuser

2024-02-24

Designvielfalt von UNI-Bausysteme mit der Hardie® Plank Produktfamilie. Ob vertikal oder horizontal - die Auswahl an Farben und Oberflächen ist einzigartig. Planen Sie jetzt ihren bevorzugten Look für eine individuelle Fassadengestaltung.





Mit der Fassade ist es wie mit einem neuen Kleidungsstück: Ebenso wie ein sorgfältig zusammengestelltes Outfit die Persönlichkeit seines Trägers betont, so unterstreicht ein gelungenes Fassadendesign den Charakter eines Hauses. Fassaden werten einfache Baukörper auf und unterstützen die Wirkung anspruchsvoller Architekturen. Dabei stehen viele unterschiedliche Baustoffe für die Fassadengestaltung zur Verfügung. Für welche Materialien sich Architekten und Bauherren entscheiden, ist sicher Geschmackssache und hängt entscheidend von den Ansprüchen ab, die Bauherren und Architekten an die Gebäudehülle stellen.Mit HardiePlank Fassadenplatten ist es einfach, Fassaden mit individuellem Touch zu realisieren. Allein schon die beiden Oberflächendesigns mit glatter oder täuschend echt wirkender Holzstruktur und eine Vielzahl an attraktiven Farben bieten große kreative Freiräume. Monochrome Fassaden in vornehmen, zeitlosen Farbtönen oder markante Designs mit gezielt eingesetzten farbigen Elementen – die Möglichkeiten sind schier unendlich.

Täuschend echt wirkende Holzstruktur. Anders als Holz sind Hardie® Plank Fassadenplatten witterungsbeständig und pflegeleicht und bieten höchsten Brandschutz (A2, s1-d0). Das Bild zeigt die klassische Verarbeitung als horizontale Stülpschalung.

Zusätzliche Effekte werden durch die Art der Verlegung erreicht. HardiePlank Fassadenplatten können klassisch als horizontale Stülpschalung oder vertikale Boden-Deckel-Schalung verarbeitet werden. Das beinahe nahtlos ineinandergreifende Nut-Feder-System der HardieVL Plank Fassadenplatten mit unsichtbarer Befestigung, die ebenfalls wahlweise horizontal oder vertikal verarbeitet werden können, sorgt für eine klare und moderne Optik. Für den letzten Schliff sorgen farblich passende Zierleisten. Die Montage ist sowohl auf Massivbauwänden als auch auf Leichtbauwänden möglich.Die Faserzementplatten sind zudem optimal an das europäische Klima angepasst und erfüllen damit alle Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer. Sie sind witterungsbeständig und pflegeleicht, bieten höchsten Brandschutz (A2, s1-d0) und sind einfach zu installieren. HardiePlank und HardiePanel Fassadenbekleidungen verbinden so aktuelle Nachhaltigkeitsanforderungen mit hochwertigem Design, überlegener Kosteneffizienz.

Nicht nur für den Ein- und Zweifamilienhaus geeignet: Auch im Gewerbebau machen Hardie® Plank Fassadenplatten.

Hier in klassischer horizontaler Stulpschalung montiert, eine gute Figur.

Hardie® Plank Fassadenplatten in klassischer Verarbeitung als horizontale Stülpschalung. Das mehrfarbig gestaltete Gesims markiert

den Übergang von einem massiven Bestandsbau zur Aufstockung in Holzbauweise.

